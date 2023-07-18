Çılgın Sayısal Loto'dan 247,6 milyon lira kazandı!

Çılgın Sayısal Loto'nun 17 Temmuz'daki çekilişinde büyük ikramiye 5, 30, 55, 62, 66, 78 sayılarına çıktı.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinden bir kişi büyük ikramiyeyi kazandı. Talihliye yaklaşık 248 milyon liralık büyük ikramiye isabet etti. Bu miktar 1.810 aylık asgari ücrete denk.

Ayrıca çekilişte 5 bilen 5 talihli de 'Milyonerler Festivali' kapsamında toplamda ekstra 5 milyon TL’nin sahibi oldu.

İzmir Bayındır ve Konak’tan, İstanbul Büyükçekmece’den oynayan talihlilerin yanı sıra millipiyangoonline.com üzerinden oynayarak 5 bilen 2 talihli kişi başı 1 milyon 185 bin 528 TL ikramiye kazandı.

Garanti kazandıran ‘Milyonerler Festivali’, bir ayın sonunda oyunseverlere toplamda 60 milyon TL ekstra ikramiye kazandırmış olacak.