Çiller'den Çağlar'ın 'memur maaşı' iddiasına yalanlama

Eski Devlet Bakanı Cavit Çağlar'ın hayatının kaleme alındığı "Fırtınalı Bir Yaşamöyküsü" adlı kitapta "Çiller'in memur aylıklarını ödemeyelim dediği" iddiaları yer almıştı.

Eski başbakanlardan Tansu Çiller, yazılı açıklamasında, 1991 seçimlerinden sonra kurulan DYP-SHP Koalisyon Hükümeti'nde Maliye Bakanı değil Hazineden Sorumlu Devlet Bakanı olarak görev yaptığını belirtti.

Maaş ödemelerinin bir kamu harcaması olduğunu anlatan Çiller, bu harcamaların Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'nün yetkisi dahilinde olduğunu ifade etti.

Çiller şöyle devam etti: "Yani zamanın mevzuat tekniği açısından benim maaş ödemelerini engellemem mümkün değildir. Ayrıca Hazine Bakanı olarak kapım bütün bakan arkadaşlarıma, ilgili bürokratlara ve tüm dava arkadaşlarıma açıktı. Böylesi bir ortamda duygusallığa yer olamayacağı aşikardır. Bu gerçeklerden hareketle benimle ilgili olarak gündeme getirilen iddianın, hatıralarını yayınlayan kabine arkadaşımın unutkanlığının eseri olduğunu düşünüyorum."