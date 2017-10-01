Çin heyeti, Beşiktaş Müzesi'ni gezdi

01 Ekim 2017

Çin'in Ankara Büyükelçisi Yu Hongyang ve beraberindeki heyet, Beşiktaş-Trabzonspor maçı öncesinde Beşiktaş Müzesi'ni gezdi.

Beşiktaş Kulübü adına Çin heyetini, yöneticiler Ahmet Nur Çebi, Hakan Özköse, Deniz Atalay ile Ahmet Ürkmezgil ağırladı. Gezide bazı Çinli gazeteciler de yer aldı.

Geziyle ilgili basın mensuplarına açıklamada bulunan Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, Çin ile ilişkileri geliştirmek istediklerini belirterek, "Bugün Çin, yarın Pakistan olur. Çin'in milli günü, böyle bir günde onları ağırlamak büyük mutluluk." dedi.

Çin halkının Beşiktaş'ı sevmelerini istediğini kaydeden Çebi, "Bütün Çin halkına kendimizi sevdirmek istiyoruz. Formalarımızı alsınlar, bizi sevsinler. Maçlarımızı izlerken 'Ben Beşiktaşlıyım' desinler. Çin halkı sempatiktir, Beşiktaş da herkes için sempatik." ifadelerini kullandı.

Büyükelçi Yu Hongyang ise Çin'in milli gününü Beşiktaş ile kutladıklarını vurgulayarak, "Beşiktaş heyetine bize bu fırsatı verdiği için teşekkür ediyorum. Türk halkı Çin halkına dostane davranıyor. Bu ilişkiler, Beşiktaş Kulübünün Çin ile ilişkilerine önem verdiğini gösteriyor. Çin ile Türkiye arasındaki dostluk uzun geçmişe dayanıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Spor alanında da ilişkileri geliştirmek istediklerini anlatan Hongyang, şunları söyledi:

"Kısa süre önce Beşiktaş'ı Çin'de ağırladık. Bundan memnuniyet duyuyoruz. Bu seferki ziyaret çok başarılı oldu. Sadece spor alanındaki iş birliği için değil aynı zamanda halklar arasında dostluğu da pekiştirdi. Beşiktaş bunun için çok önemli köprü görev üstlendi. Çin tarafı da Beşiktaş ile iş birliği yapmaya hazırdır."

Hongyang, Beşiktaşlılığı ile bilinen İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Richard Moore'nin kulübe üye olduğu hatırlatarak yöneltilen, kendisinin de böyle bir girişimde bulunup bulunmayacağı sorusu üzerine, "Bu Beşiktaş'ın kararına bağlı." derken, Ahmet Nur Çebi, "Beşiktaş'a hoş geldiniz." diyoruz' ifadesini kullandı. Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri Ahmet Ürkmezgil de üyelik kartını en kısa sürede kendisine vereceklerini dile getirdi.

Kaynak: AA