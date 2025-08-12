Çınarcık Barajı’nın suyu 1 Eylül’de Bursa’ya akacak

Küresel ısınma, azalan yağışlar ve kuraklık tehdidi, Bursa’nın su kaynaklarını doğrudan etkilerken, Bursa Büyükşehir Belediyesi hayata geçirdiği “Bursa Çınarcık İçme Suyu Projesi” ile kentin geleceğini garanti altına almayı hedefliyor. Doğancı ve Nilüfer barajlarıyla birlikte, Çınarcık Barajı da 2060 yılına kadar Bursa’nın içme suyu ihtiyacını karşılayacak.

Arıtma tesisi ve isale hattında yoğun mesai

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Çınarcık Barajı’ndan alınan suyun arıtılacağı Kayapa Arıtma Tesisi ile isale hattı çalışmalarını yerinde inceledi.

Projenin yüzde 60’ının tamamlandığını belirten Bozbey, “Tesisimiz faaliyete geçtiğinde günlük 300 bin metreküp, yıllık 110 milyon metreküp suyu arıtabileceğiz. Bu sayede kentin su ihtiyacını çok daha rahat karşılayabileceğiz” dedi.

1 Eylül’de ilk su Bursa’ya ulaşacak

Akçalar mevkisindeki saha çalışmalarını da inceleyen Bozbey, “Hedefimiz, 1 Eylül’de Dobruca Arıtma Tesisi’nde vanayı açmak. İnşallah bu hedefi tutturacağız ve Çınarcık Barajı’nın suyu Bursa ile buluşacak” ifadelerini kullandı.

Tasarruf uyarısı

Projeyle birlikte su sıkıntısının uzun yıllar giderileceğini vurgulayan Bozbey, vatandaşlara da çağrıda bulunarak, “Yağışsız geçen bu dönemde suyu dikkatli ve tasarruflu kullanalım. Kimsenin mağduriyet yaşamasını istemiyoruz” dedi.