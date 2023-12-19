Çınarcık depremi sonrası Güngören'de tavan çöktü
Yalova'nın Çınarcık ilçesindeki depremin ardından İstanbul'un Güngören ilçesinde bir binanın balkon tavanında çökme yaşandı.
Haber Merkezi
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Yalova'nın Çınarcık ilçesinde meydana gelen 4,1 büyüklüğünde depremin ardından, Sanayi Mahallesi Balkan Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın 3'üncü katındaki balkonun tavanında çökme yaşandı.
Bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi. Güngören Belediyesi ekiplerinin incelemesinin ardından bina tedbiren boşaltıldı.