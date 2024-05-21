'Çocuk hırsızlar'ın 438 suç kaydı çıktı

Beşiktaş ilçesinde bir AVM’ye 8 Nisan günü giden İranlı M.A. çantasında cep telefonu ve 2 bin lira parasının olmadığını fark etti. Turist durumu hemen polise bildirdi. 22 Nisan’da aynı AVM’ye giden Gürcistanlı A.A.’nın ise 4 bin dolar ve bin 500 lira parasıyla 80 bin liralık cep telefonu çalındı.

500 bin liralık hırsızlık

Geçen hafta ise Şişli’de bulunan bir AVM’de Iraklı M.A.’nın 9 bin 400 dolar parası çalındı. Peş peşe gelen ihbarlar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri 3 olayda yaklaşık 500 bin lira vurgun yapan şüphelileri yakalamak çalışma başlattı.

438 suç kaydı çıktı

Çalışmalar sonucunda İncelenen kamera görüntülerinden 3 ayrı olayı gerçekleştirenlerin aynı kişiler oldukları tespit edildi. Ekipler 15 yaşındaki İ.G.Ö., 14 yaşındaki B.T. ve 13 yaşındaki A.K.’yı gözaltına aldı.

Şüphelilerden İ.G.Ö.’nün 206 suçtan kaydı olduğu öğrenilirken, B.T.’nin ise 190 kaydı çıktı. En küçükleri olan A.K.’nın ise 42 suç kaydı bulunuyordu. Toplamda 438 suç kaydı olan şüpheliler tutuklandı.