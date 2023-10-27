Çocukların Cumhuriyet coşkusu Boğaz’da yankılanacak

Doğuş Grubu'nun "Çocuklara Doğuş'tan İyi Bir Gelecek" vizyonu, 2006 yılında başlattığı Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası'nı (DÇSO) hayata geçirdi. Bu özel orkestra, klasik müziği çocuklar ve gençler aracılığıyla toplumun her kesimine yaymayı hedefleyen önemli bir misyon taşıyor.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını coşkuyla kutlama amacıyla, Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası 29 Ekim'de Galataport İstanbul'da bir konserle sahne alacak. Cumhuriyet 100. Yıl konseri, Prof. Rengim Gökmen'in yönetimindeki DÇSO'nun performansıyla izleyicilerle buluşacak.

Ankara Devlet Opera ve Bale sanatçısı Görkem Ezgi Yıldırım ve İzmir Devlet Opera ve Bale Sanatçısı Teyfik Rodos da bu özel etkinlikte solist olarak sahne alarak konseri daha da özel kılacaklar. Ayrıca, çağdaş topluluk Vokal Akademi Pop&Caz Korosu da DÇSO'ya eşlik ederek müziğin büyülü dünyasını zenginleştirecek. DÇSO, Türkiye'nin her yerinden gelen yetenekli genç müzisyenlere bir platform sunarak onları klasik müziğin dünyasıyla buluşturuyor.

Prof. Rengim Gökmen'in şefliğinde ve genel müzik direktörlüğünde gerçekleşecek olan konserlerde yaklaşık 70 DÇSO öğrencisi ve Vokal Akademi Pop&- Caz Korosu'ndan 40 kişilik bir müzisyen kadrosu yer alacak. 29 Ekim'de Galataport İstanbul'da gerçekleşecek bu özel konserler, Cumhuriyet'in 100. yılını coşkuyla kutlama ve geleceğe umutla bakma fırsatını sunuyor.

Müziğin büyülü dünyasının en genç hayranları için bu etkinlik, farklı bir deneyim olacak. DÇSO, kuruluşundan bu yana yurtiçi ve yurtdışında 79 konser gerçekleştirdi. Bugüne kadar 1000'den fazla öğrenciye ulaşan orkestra, canlı performanslarla da 100 binden fazla izleyiciyle buluştu. Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası ayrıca Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ile de çeşitli projelerde bir araya geldi.