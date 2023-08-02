Çöl sıcakları başlıyor

Eyyam-ı Bahur olarak bilinen aşırı sıcakların Türkiye'nin güney ve batı bölgelerinde etkisini göstermesi bekleniyor. Özellikle iç bölgelerde mevsim normallerinin 4 ila 8 derece, Ege kıyılarında, Akdeniz kıyılarında ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde de mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği belirtildi. Sıcak hava dalgasının hafta başına kadar yurt genelinde etkisini devam ettirmesi bekleniyor.

Büyük illerde yağış beklenmiyor

3 büyük ilde ise bu hafta yağış görünmüyor. Hava açık ve güneşli olacak. Ankara’da sıcaklık 34-35 derece civarında olacak. Hafta sonunda doğru sıcaklığın 39 dereceye kadar çıkması tahmin ediliyor.İzmir’de sıcaklık 36-37 dereceye çıkıyor, İstanbul’da da 34 derece civarında hava sıcaklığı bekleniyor.

Ankara Valiliği'nden sıcak uyarısı

Ankara Valiliği de vatandaşlara sıcak hava uyarısı yaptı:

"Sıcak hava dalgası nedeniyle kronik rahatsızlığı olanların, yaşlıların ve çocukların, 1- 6 Ağustos 2023 tarihleri süresince günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 16.00 arasında dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir."