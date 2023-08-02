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Çöl sıcakları başlıyor

Her yıl ağustos ayının ilk günlerine denk gelen çöl sıcakları başlıyor. Yaz mevsiminin en sıcak günlerinin yaşanacağı eyyam-ı bahurun, Türkiye'nin güney ve batı bölgelerinde etkisini göstermesi bekleniyor. Pek çok kentte sıcaklık 40 derecenin üzerine çıkacak. Vatandaşlardan 11.00 ile 16.00 saatleri arasında güneş çarpmasına karşı tedbirli olmaları istendi.

Haber Merkezi
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Eyyam-ı Bahur olarak bilinen aşırı sıcakların Türkiye'nin güney ve batı bölgelerinde etkisini göstermesi bekleniyor. Özellikle iç bölgelerde mevsim normallerinin 4 ila 8 derece, Ege kıyılarında, Akdeniz kıyılarında ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde de mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği belirtildi. Sıcak hava dalgasının hafta başına kadar yurt genelinde etkisini devam ettirmesi bekleniyor.

Büyük illerde yağış beklenmiyor

3 büyük ilde ise bu hafta yağış görünmüyor. Hava açık ve güneşli olacak. Ankara’da sıcaklık 34-35 derece civarında olacak. Hafta sonunda doğru sıcaklığın 39 dereceye kadar çıkması tahmin ediliyor.İzmir’de sıcaklık 36-37 dereceye çıkıyor, İstanbul’da da 34 derece civarında hava sıcaklığı bekleniyor.

 Ankara Valiliği'nden sıcak uyarısı

Ankara Valiliği de vatandaşlara sıcak hava uyarısı yaptı:

"Sıcak hava dalgası nedeniyle kronik rahatsızlığı olanların, yaşlıların ve çocukların, 1- 6 Ağustos 2023 tarihleri süresince günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 16.00 arasında dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir."