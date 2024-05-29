ConocoPhillips, enerji şirketi Marathon Oil'i satın alacak

ConocoPhillips yetkililerinin yaptığı açıklamada, Marathon Oil'in 5.4 milyar dolarlık net borç dahil, tamamen hisse senedi işlemiyle satın alınmasına yönelik anlaşmaya varıldığı aktarıldı. Toplam 22.5 milyar dolarlık anlaşma kapsamında, Marathon Oil hissedarlarının her bir adi hisse karşılığında 0.2550 ConocoPhillips adi hissesi alacağı belirtildi.

Marathon Oil'in satın alınmasının, kara, nakit akışlarına ve hisse başına sermaye getirisine katkı sağlamasının beklendiği aktarılan açıklamada, şirketin işlemin tamamlanmasını takip eden ilk yıl içinde en az 500 milyon dolarlık işletme maliyeti ve sermaye tasarrufu elde etmeyi beklediği kaydedildi.

Satın alma 2024'ün dördüncü çeyreğinde tamamlanacak

Söz konusu satın alma anlaşmasıyla ConocoPhillips de satın almalar yoluyla üretimini artırmayı hedefleyen büyük enerji şirketleri arasına katıldı. Yetkililer, satın alma işleminin Marathon Oil hissedarlarının onayına ve yasal izinlere tabi olduğuna işaret edilerek, işlemin 2024 yılının dördüncü çeyreğinde tamamlanmasının beklendiği bildirdi.,

Geçen yıl ekim ayında, Exxon Mobil, Pioneer Natural Resources için 62 milyar dolarlık bir anlaşmaya varmış, aynı ayın sonlarında da Chevron, Hess'i yaklaşık 53 milyar dolara satın almak üzere anlaşmıştı.