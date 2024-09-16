Çöpte ölü bulunan Prof. Dr. Selahattin Doludeniz'in oğlu tutuklandı
Mersin'de çöplükte plastik bidonda çıplak halde cesedi bulunan emekli öğretim görevlisi Prof. Dr. Selahattin Doludeniz'in gözaltına alınan oğlu tutuklandı. Zanlının eve döndüğünde babasının cesedini bulduğunu, daha sonra cesedi bidonla çöplüğe götürdüğünü söylediği öğrenildi.
Selçuk Üniversitesi'nden emekli Prof. Dr. Selahattin Doludeniz'in cesedinin Mersin'de geçen cumartesi günü çöp dökme alanında plastik fıçı içinde bulunmasına ilişkin soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında akademisyenin gözaltına alınan oğlu O.'nün bugün emniyetteki işlemleri tamamlandı. İşlemlerinin ardından 'kasten öldürme' iddiasıyla mahkemeye sevk edilen zanlı tutuklandı.
'Eve döndüğümde ölüydü'
İHA'nın haberine göre şüphelinin polisteki ilk ifadesinde, babasıyla aralarının bir süredir bozuk olduğunu, bu nedenle kısa süreliğine evden ayrıldığını, döndüğünde ise babasını evde ölmüş vaziyette bulunca cesedini bir bidona koyup ticari taksiyle Bozyazı'daki çöp alanına bıraktığını söylediği öğrenildi.
Adli tıp kesin nedeni bulacak
Ceset üzerindeki ilk incelemede delici veya kesici alet izine rastlanmazken, ölüm nedeninin adli tıp incelemesinin ardından kesinlik kazanacağı belirtildi.