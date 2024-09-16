Çöpte ölü bulunan Prof. Dr. Selahattin Doludeniz'in oğlu tutuklandı

Selçuk Üniversitesi'nden emekli Prof. Dr. Selahattin Doludeniz'in cesedinin Mersin'de geçen cumartesi günü çöp dökme alanında plastik fıçı içinde bulunmasına ilişkin soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında akademisyenin gözaltına alınan oğlu O.'nün bugün emniyetteki işlemleri tamamlandı. İşlemlerinin ardından 'kasten öldürme' iddiasıyla mahkemeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

'Eve döndüğümde ölüydü'

İHA'nın haberine göre şüphelinin polisteki ilk ifadesinde, babasıyla aralarının bir süredir bozuk olduğunu, bu nedenle kısa süreliğine evden ayrıldığını, döndüğünde ise babasını evde ölmüş vaziyette bulunca cesedini bir bidona koyup ticari taksiyle Bozyazı'daki çöp alanına bıraktığını söylediği öğrenildi.

Adli tıp kesin nedeni bulacak

Ceset üzerindeki ilk incelemede delici veya kesici alet izine rastlanmazken, ölüm nedeninin adli tıp incelemesinin ardından kesinlik kazanacağı belirtildi.