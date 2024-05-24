Çorum'daki deprem sonrası Prof. Dr. Naci Görür fay hatlarını saydı: Deprem üretme kapasitesine sahip

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, dün saat 17.57'de merkez üssü Mecitözü olan 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem il merkezi ve ilçelerde de hissedildi. Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, depremin ardından sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulundu.

Depremin Mahmutlu yakınında 30 kilometre uzunluğunda doğrultu atımlı fay üzerinde gerçekleştiğini belirten Görür, bu fayın Merzifon Fayı'nı 45 derece kestiğini belirtti. Deprem bilimci, fayların KAF'dan saçaklandığını söyleyerek "Ondan ayrılan kollar üretme kapasitesine sahip" uyarısında bulundu. Görür'ün paylaşımı şöyle:

"Arkadaşlar, Amasya-Merzifon/Mahmutlu yöresinde 4,7 deprem oldu. Deprem Mahmutlu yakınında 30 kilometre uzunluğunda doğrultu atımlı fay üzerinde. Bu fay Merzifon fayını 45 derece ile kesiyor. Bu faylar KAF’dan saçaklanan faylar. KAF burada deprem üretmez ama ondan ayrılan kollar üretme kapasitesine sahip."