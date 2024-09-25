Çukurova Holding kurucularından Ali Samsa Karamehmet hayatını kaybetti

Mersin’de doğan ve Tarsus Amerikan Koleji’nden mezun olan Ali Samsa Karamehmet, yüksek öğrenimine Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde tamamladı. İş hayatına aile şirketi olan Çukurova Holding‘de tekstil üzerine çalışarak başlayan Karamehmet daha sonra Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevini üstlendi.

1987 yılında Türkiye Jokey Kulübü Asli Üyesi seçildi. At yetiştiriciliği ve ziraat ile de uğraşan Karamehmet evli ve iki çocuk babasıydı.

Hayırsever iş adamının cenazesi 27 Eylül Cuma günü Tarsus ulu Camii’nde ikindi namazına müteakip Tarsus Şehir Mezarlığı’na defnedilecek.