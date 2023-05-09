Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce nerede, hangi okulda oy kullanacak?

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce nerede oy kullanacak? 14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kaldı. 4 gün sonra Cumhurbaşkanı ve milletvekilleri belirlenecek. Yurt dışında yaşan Türk vatandaşları oy kullanma işlemlerini tamamlıyor. Yurt içi oy kullanma işlemleri için de hazırlıklar devam ediyor.

Yurt içinde oy kullanacak vatandaşların nerelerde oy kullanacağı belirlendi ve seçim kağıtları hanelere iletildi. Peki bu süreçte liderler nerede oy kullanacak? Liderlerin oy kullanacağı yerler belirlendi mi?

İnce nerede hangi okulda oy kullanacak?

Memleket Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin, 14 Mayıs seçimleri için oy kullanacağı yer belirlendi. İnce oyunu Ankara'da kullanacak.