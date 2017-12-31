Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 Ocak'ta Fransa lideri Macron'la görüşecek

31 Aralık 2017

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 5 Ocak'ta Paris'te Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la görüşeceği açıklandı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Fransa ziyaretine ilişkin, "Ziyarette Kudüs, Suriye, Irak ve terörle mücadele başta olmak üzere bölgesel konular ve Türkiye-AB ilişkileri ele alınacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın ziyareti, Fransa’yla işbirliğimizin karşılıklı olarak milletlerimizin ve tüm bölgenin yararına olacak şekilde daha da ileriye taşınmasına hizmet edecektir" dedi.

Fransa Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada da, iki liderin gündeminde Suriye meselesi olduğu bildirildi.

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Kaynak: Reuters