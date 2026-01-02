Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Pazartesi Trump'la görüşeceğim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, pazartesi akşamı Donald Trump ile bir görüşme gerçekleştireceğini açıkladı. Görüşmenin telefondan gerçekleşeceği öğrenildi.

Netanyahu'ya sert tepki

Yeni yıla girerken Galata Köprüsü’nde Filistin’e destek için yapılan yürüyüşe değinen Erdoğan, "Bu tablo Filistin’in yalnız olmadığını gösterdi. Filistin’i ve Gazze’yi asla yalnız bırakmayacağız" dedi. Gazze’de yaşananlara sert tepki gösteren Erdoğan, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’yu eleştirerek, "Mazlumların ahı yanına kalmayacak" ifadelerini kullandı.

Gazze’ye gönderilmek istenen insani yardımların engellendiğini belirten Erdoğan, hazır konteynerlerin olmasına rağmen sevkiyata izin verilmediğini söyledi. Erdoğan, “Bu engeller ortadan kalktığında Filistinli kardeşlerimizi çadırlarda yaşamaktan kurtarma imkânımız olacak” diye konuştu.

"Rusya-Ukrayna ve Filistin’deki gelişmeler ele alınacak"

Dış politika temaslarına da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vladimir Putin, Volodimir Zelenski ve Trump ile görüşmelerin sürdüğünü belirtti. Paris’te düzenlenecek zirveye Türkiye adına Dışişleri Bakanı’nın katılacağını aktaran Erdoğan, Trump ile yapılacak görüşmede Rusya-Ukrayna savaşı ve Filistin’deki gelişmelerin ele alınacağını kaydetti.

Ekonomik değerlendirmesi

Ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Erdoğan, “2026’ya olumlu bir atmosferle giriyoruz. 2026 başarılarla dolu bir yıl olacak” dedi. Deprem bölgesindeki konut çalışmalarına da değinen Cumhurbaşkanı, deprem konutlarının yanı sıra sosyal konut projelerinde de hedeflere ulaşılacağını sözlerine ekledi.