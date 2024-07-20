Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barış Harekatı'nın yıl dönümü dolayısıyla KKTC'ye gitti

Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda askeri tören kıtasını selamladı. Erdoğan, daha sonra kendisini uğurlamak için bekleyenlerle tokalaşarak uçağa bindi.

'TC-CAN' uçağı ile KKTC'ye giden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve diğer ilgililer uğurladı.