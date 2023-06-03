Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'de açıklamalarda bulundu

Törende konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır araları:

Töreninimize teşrifleriniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Oylarıyla destek ve teveccühleriyle buna vesile olan aziz milletimin her bir ferdine şükranlarımı sunuyorum. Bizleri bir kez daha Cumhurbaşkanlığı makamına layık gören tüm kardeşlerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Sandıklara giderek demokrasimize güç katan tüm vatandaşlarımızı tebrik ediyorum.

6 Şubat'ta asrın felaketini yaşadıkları, oy tercihlerinden dolayı sayısız hakarete maruk kaldıkları halde iradelerine sahip çıkan depremzedelerimize bir kez daha saygılarımı sunuyorum. Bu seçimlerde sadece kendi insanımızın desteğini almadık, dünyanın dört bir yanında umutlarını bizlere bağlamış yüz milyonlarca mahsunun duasını aldık. Seçimleri müteakip sevincimizi paylaşan devlet ve hükümet başkanlarına teşekkürlerimi sunuyorum. Yanımızda duranların desteğini hiçbir zaman unutmayacağız.

Kucaklaşma çağrısı

5 sene daha Türkiye'ye Türk milletine hizmet etme şerefine nail olduk. Hangi siyasi görüşe, kökene, meşrep ve mezhebe mensup olursa olsun, 85 milyonun tamamını bağrımıza basacağız. Seçim dönemi 28 Mayıs tarihi itibarıyla sona ermiştir. 85 milyonun tüm fertlerinin bir duvarın tuğlaları gibi birbirine kenetlenmesine ihtiyacı var.

Nefreti, öfkeyi, husumeti öne çıkaran değil; muhabbeti, hoşgörüyü, kardeşliği yücelten bir anlayışla hareket ediyoruz. ‘Gelin canlar bir olalım, sevelim sevilelim’ diyoruz. Bu samimi çağrımızın tüm renkleri, zenginlikleri ve farklılıklarıyla 85 milyonda karşılık bulacağına inanıyorum. Türkiye’nin her bir vatandaşının enerjisine, katkısına, fikrine ihtiyacı var. Bir duvarın tuğlaları gibi birbirine kilitlenmesine ihtiyacı var. Millet olarak bu güçlü birlikteliği yeniden tesis etmemiz gerekiyor. Büyük kucaklaşmaya ihtiyaç var.

İlk kabine salı günü toplanacak

Bu akşam yeni kabinemizi açıklayacağım. Yeni kabineyle birlikte Türkiye Yüzyılı’nı nakış nakış işlemeye devam edeceğiz. Gecikmeden salı günü ilk kabine toplantımızı yapacağız.

Seçimler sonrasında iç muhasebesine yapan bir geleneğe sahibiz. Her seçim sonrasında yeni bir sayfa açtık. Muhalefet kendi küçük hesaplarının peşine düştü. Başarısızlıklarının sebebini vatandaşta aradılar.

"Demokrasimizi sivil anayasa ile güçlendireceğiz"

Artık yeni şeyler söylemenin mücadelesini vermeliyiz. Geçmişteki hatalardan ders çıkararak istikbali inşa etmenn gayreti içinde olmalıyız. Gelin seçim dönemindeki kırgınlıkları, kızgınlıkları bir kenara bırakalım.

Demokrasimizi sivil anayasa ile güçlendireceğiz. Gazi Mustafa Kemal'in 'Yurtta sulh, cihanda sulh' ilkesini pratiğe dökmekte kararlıyız.

Demokrasimizi darbe ürünü mevcut anayasadan kurtararak, özgürlükçü, kuşatıcı bir anayasa ile güçlendireceğiz. Yatırım, istihdam, üretim ve cari fazla yoluyla ülkemizi büyütmeye devam edeceğiz. Yurtta sulh cihanda sulh ilkesini pratiğe dökmekte kararlıyız. Girişimci ve insani diplomasimizin etki alanını genişleterek yapacağız. Türkiye'nin çıkarlarını savunurken artık elimiz daha da güçlenmiştir.

Gelecek 5 sene boyunca Türkiye Cumhuriyeti'nin şanını ve şerefini korumak, itibarını artırmak için bütün gücümüzle çalışmaya söz veriyoruz. Devletimizin varlığını, milletimizin egemenliğini her zeminde koruyacağımızı taahhüt ediyoruz. Gayret bizden tevfik Allah'tan inancıyla, bugünden itibaren Türkiye Yüzyılı'nın inşası için Bismillah diyoruz. Bu akşam yeni kabinemizi açıklayarak yola revan oluyoruz."