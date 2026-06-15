Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölgemiz rahat bir nefes aldı

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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabine toplantısı sona erdi. Toplantı 3 saat 10 dakika sürdü.

Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından önce çıkanlar şunlar:

ABD-İran mutabakatı İsrail'in tahrikleriyle 28 Şubat'ta başlayan savaşta çok önemli bir adım atıldı. Diken üstündeki bölgemiz rahat bir nefes aldı.

Coğrafyamızla birlikte dünyayı uçurumun eşiğine getiren bu krizde tek vatandaşımızın dahi burnu kanamadı. Kardeşi kardeşe kırdırma planları amacına ulaşmadı.

Türkler, Araplar, Kürtler ve Farslar arasında yeni fitne ateşleri yakma girişimleri başarısızlıkla sonuçlandı.

ABD-İran Mutabakatın, bölgemizde kalıcı barış ve istikrarın tesisine kadar giden yolu ardına kadar açmasını ümit ediyoruz.

Aralarında masum yavruların da olduğu binlerce sivilin hayatına mal olan bu anlamsız savaş defterinin artık kapandığına inanıyoruz.

Bizim de katkılarımızla varılan mutabakattan bölgemiz ve tüm insanlık adına büyük memnuniyet duyuyoruz.

NATO'nun barış misyonuna güçlü destek veren ülkelerde ilk sıralardayız. Savunma yeteneklerimizi geliştirirken ittifakın caydırıcılığına katkıda bulunuyoruz.

Türkiye olarak kapsamlı askeri yeteneklerimiz, stratejik önemi yüksek coğrafyamız, tarihi derinliğimizle İttifak'ta başat rol oynamaya devam edeceğiz.

Türkiye'nin İttifak bünyesindeki konumunun, bölgemizde cereyan eden hadiselerin Ankara Zirvesine yönelik ilgiyi ve beklentileri artırdığını görüyoruz.

Siyasi rakiplerimiz koltuk kavgasında günlerini geçirirken, biz ülkemizi küresel bir oyuncu haline getirmenin kavgasını veriyoruz.

Türkiye'yi dışarıda ve içeride vakarla temsil edecek, şartlar ne olursa olsun her platformda ülkemizin çıkarlarını cesaretle savunacağız.