Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Bahçeli ile bir araya gelecek

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün saat 16.00'da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geleceğini duyurdu.



Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, görüşmenin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşeceğini belirtti.

Görüşme neden önemli?

A Haber görüşmenin 'neden önemli' olduğuna ilişkin şu bilgileri verdi:

"Her iki liderinde özellikle Cumhur İttifakı vurgusu yaptığı bir dönem. Aynı zamanda siyasette normalleşme sürecine girilmiş bir dönemde ilk kez yüz yüze görüşeceklerini ifade edebiliriz."

"MHP Lideri Bahçeli'nin son açıklamaları tartışma konusu olmuştu, Başkan Erdoğan Cumhur İttifakı'na sahip çıkılması noktasında önemli mesajlar vermişti. "Cumhur İttifakında gedik oluşturmaya çalışılmasına göz yummayacağız" demişti."

"AK Parti'den de buna benzer mesajlar gelmişti, hafta başında MYK toplantısı sonrasında AK parti Sözcüsü Ömer Çelik buna benzer ifadeler kullanmıştı. İşte ikilinin Cumhur İttifakı vurgusu yaptığı bu dönemde yüz yüze görüşmesi oldukça önemli."