Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Nahçıvan'a gidiyor

Azerbaycan'ın Karabağ'da ayrılıkçı Ermeni birliklere karşı başlattığı operasyonun ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan bölgeye ziyaret gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in daveti üzerine Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne gidiyor.

Günübirlik ziyarette Erdoğan, mevkidaşı Aliyev ile birlikte Iğdır - Nahçıvan Doğalgaz Boru Hattı'nın temel atma törenine katılacak. Ayrıca modernize edilen Nahçıvan Askeri Kompleksi'nin de açılışı gerçekleştirilecek.

Erdoğan ve Aliyev'in Nahçıvan'daki görüşmesinde iki ülke ilişkileri, askeri ve ekonomik işbirlikleri ele alınacak. Azerbaycan'ın Ermenistan'a yönelik antiterör operasyonu ve ayrılıkçı askerlerin silah bırakma süreci de masada olacak.

Kamuoyuna yeni mesajlar verilmesi bekleniyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Nahçıvan ziyaretinde bir diğer önemli başlık ise Zengezur Koridoru. İki liderin Azerbaycan toprakları ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti arasında bağlantıyı sağlayacak koridorun açılması için uluslararası kamuoyuna yeni mesajlar vermesi bekleniyor.

2020 yılında Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki 2. Karabağ savaşı sonrası imzalanan anlaşmaya Zengezur Koridoru'nun açılması için de bir madde eklenmişti. Ancak aradan geçen 3 yıla rağmen koridor henüz açılmadı.

Zengezur Koridoru devreye girerse Türkiye'den Azerbaycan'ın yanı sıra orta asya ülkeleri ile doğrudan kara ulaşımı sağlanabilecek. Böylece Türk Dünyası'nda ticari, lojistik ve siyasi bağlar daha da güçlenecek.

Cevdet Yılmaz vekalet edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Azerbaycan ziyareti dolayısıyla Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.