Cumhurbaşkanı Erdoğan Cezayir'de resmi törenle karşılandı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere özel uçak "TUR" ile 13.55'te Cezayir'e geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Huari Bumedyen Havalimanı'na gelişinde Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun tarafından karşılandı.

Karşılama sırasında üzerinde geleneksel kıyafetleri bulunan iki çocuk, Erdoğan'a çiçek takdim etti. Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan için havalimanında resmi karşılama töreni düzenlendi.

Erdoğan ve Tebbun'un tören alanındaki yerlerini almalarının ardından iki ülkenin milli marşları çalındı. Tören kıtasını denetleyen Erdoğan ve Tebbun, daha sonra heyetlerini birbirine takdim etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da Cezayir'e geldi.