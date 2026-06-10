Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çiftçiye destek tutarları güncelleniyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı açıklamalarda muhalefete yönelik sert eleştirilerde bulundu. Gümüşhane, Nevşehir ve Tokat’taki 6 beldede yapılan seçimlerde 4 belediyeyi AK Parti’nin, 1 belediyeyi ise MHP’nin kazandığını ifade ederek "Türk siyasetine hiç yakışmayan olayların yaşandığı bugünlerde AK Parti Grubundaki kardeşlik tablosunun herkese örnek olmasını temenni ediyorum" dedi.

CHP’deki kurultay tartışmalarına değinen Erdoğan,yaşanan ihtilafların taraflarının CHP’liler olduğunu, sürecin yargı tarafından değerlendirildiğini söyledi "Koltuk ve salon kapmaca savaşının tarafı değiliz, olmayacağız. AK Parti olarak samimi temennimiz bu krizin bir an önce aşılmasıdır" dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarıdan öne çıkanlar şöyle:

Otobüslerle o şehirden bu şehirlere sürükledikleri vatandaşlarımız üzerinden güya ahkam kesiyor kendilerini dev aynasında görüyorlardı. Sandık sonuçlarının gelmesiyle birlikte ortadan kayboldular.

Bugün de aynısını yapıp faturayı kendi beceriksizlikleri dışında herkese kesen kibir abidelerine şunu söylemek isterim; beyler siz bu kafayla giderseniz sandıkta daha çok tokat yersiniz. Sorun bunların sadece siyasete bakış açılarında siyaset tarzlarında çirkef üsluplarında değil. Sorun bunların zihniyetindedir.

'Mutlak butlan' yorumu

Kendi aralarındaki anlaşmazlıkları, yargı kararları çerçevesinde sükunetle çözmek yerine kimi zaman bizi ve mahkemeleri suçlayarak kendilerine toz kondurmuyorlar. Kurultayı yapan da şaibe karıştığını iddia eden de bu iddiaları mahkemeye götüren de CHP'lilerdir.

Gazi Mustafa Kemal'in kurduğu partiyi -affınıza sığınarak söylüyorum- pavyon masalarına düşüren de kendileridir. Rüşvet aldım, verdim diyenler aynı şekilde kendileridir. Dün halkın umudu dediklerine bugün hain damgası vuranlar kendilerinden başkası değildir. Tüm tarafların CHP'li olduğu bir ihtilafta yargı gerekli değerlendirmeleri yapmış neticede hükmünü vermiştir.

'Koltuk ve salon kapmaca savaşının tarafı değiliz'

Mahkeme kararı sonrası yaşananlar bizim haklılığımızı teyit etmiştir. Partimize yönelik onca hakarete rağmen karar sonrası da tartışmaların uzağında durduk. Siyaset bezirganlarının sataşmalarına kulak asmadık. Tartışmaları güvenli bir mesafeden takip etmekle yetindik, aynı tavrımızı koruyoruz. CHP'deki anafor bizi zerre ilgilendirmiyor. Biz bu girdabın içine sürüklenmek veya çekilmek asla istemiyoruz. Koltuk ve salon kapmaca savaşının tarafı değiliz, olmayacağız. Milletimizin beklentisi de bu yönde. AK Parti olarak samimi temennimiz bu krizin bir an önce aşılmasıdır.

Meclisi'in terörize edilmesine rıza göstermeyiz

Siyasette rakibimiz dahi olsa bu yüce çatı altında milleti temsil eden hiçbir partinin kavgayla, çatışmayla, sokaklara ve Meclis koridorlarına taşan güç mücadelesiyle anılmasını biz arzu etmeyiz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin terörize edilmesine, Gazi Meclisin nümayiş arenasına dönüştürülmesine de rıza göstermeyiz. Siyasette polarizasyonu artıracak adımlardan herkes uzak durmalıdır.

CHP'de koltuğu kimin işgal ettiğinin bizim içim kıymeti yok

CHP'nin genel başkanlık koltuğunu kimin işgal ettiğinin bizim nazarımızda hiçbir kıymetiharbiyesi yoktur. Bugüne kadar bizim şahıslarla işimiz olmadı. Bundan sonra da olmayacak. Bizim mücadelemiz milletin inancına, kutsalına, değerlerine dil uzatan, millete tepeden bakan Jakoben zihniyetledir. Bizim mücadelemiz milletin kaynaklarını siyasi ikballerine basamak yapan yağmacılarladır.

Tembel, vizyonsuz, kavgalı muhalefetten bu ülkeye hiçbir fayda gelmez. Türkiye'nin güçlü, başarılı bir iktidar kadar vizyon ve hassasiyet sahibi muhalefete ihtiyacı var. Umutlarımızı tüketmiş değiliz, er veya geç Türkiye'nin hak ettiği kalitede bir muhalefete kavuşacağına yürekten inanıyorum. Biz o gün gelene kadar kendimizle yarışmaya devam edeceğiz.

NATO liderler zirvesi

7-8 Temmuz'da Ankara'da tertiplenecek NATO Liderler Zirvesi'ne büyük önem atfediyoruz. Geçtiğimiz günlerde ABD Başkanı Sayın Trump'ın zirveye bizzat katılacağının açıklanması, ittifakın insicamı bakımından kıymetli bir adımdı. Sadece müttefikler arasında değil, dünya genelinde de Ankara Zirvesi'ne dönük yoğun bir ilgi söz konusu. Biz de Ankara Zirvesi'nin NATO tarihinde bir referans noktası olması için hazırlıklarımızı yoğunlaştırdık. Geride kalan yaklaşık bir aylık zamanı da en etkin şekilde kullanacağız.

Çiftçiye destek tutarları güncelleniyor

Bu sene yağışlar açısından bereketli bir yıl geçiriyoruz. Öyle ki son 66 yılın en yüksek yağış seviyesine ulaştık. Bu yıl birçok üründe yüksek bir rekolte bekliyoruz. Hatta tarihi bir üretim rekoru da inşallah bu sene kırabiliriz.

Hububat hasat dönemi ülkemizin birçok yerinde başlamıştır. Mevcut tahminlerimize göre buğday üretimimiz geçen yıla göre yüzde 27, arpa üretimimiz ise yüzde 50 artacaktır. Geçen yıl kuraklık nedeniyle dekar başına 276 kiloya kadar düşen buğday verimini bu yıl ortalama 400 kilo olarak öngörüyor, hatta Trakya ve Çukurova gibi bölgelerimizde 700 kiloya varan verimler bekliyoruz.

Toprak Mahsulleri Ofisimiz geçen hafta alım fiyatlarını açıklamıştır. Aynı şekilde ofisimiz, 20 milyon ton depo kapasitesi ve 600'ün üzerinde alım merkeziyle hububat alımları için hazırlıklarını tamamlamıştır. Üreticimizin bir gram dahi ürünü ziyan olmayacak. Ofis, kendisine getirilen bütün ürünleri alacaktır. Ayrıca ofis, ürün teslimini müteakip 21. günden itibaren ürün bedeli ödemelerine de başlayacaktır. Yeni

Üreticilerimizi ilgilendiren bir hususu daha burada paylaşmak isterim. Son dönemde bölgelerimizde yaşanan savaşlar ve çatışmalar sebebiyle üretim girdilerinde artışlar yaşanmıştır. Bu da çiftçilerimizin maliyetlerine olumsuz yansımıştır. Çiftçilerimizin yükünü hafifletmek amacıyla önemli bir karar aldık. Bu yıl için açıkladığımız temel destek ve planlama desteği tutarımızı, İran kriziyle birlikte girdi maliyetlerinde oluşan aşırı artışları göz önüne alarak güncelliyoruz. Destek tutarlarımızı buna göre artırıyoruz.

Bir diğer haberimiz bölgesel kalkınma yatırımlarına yöneliktir. Geçen yıl başlattığımız Yerel Kalkınma Hamlesi Programı'nın ilk çağrısı kapsamında 303 projeyi desteklemeyi kararlaştırdık. Tarımdan turizme, madencilikten imalat sanayine farklı sektörlerdeki 185 milyar liralık özel sektör yatırımları ile yerelde kalkınmayı hızlandıracak, şehirlerimizin potansiyelini harekete geçireceğiz. Aynı programın geçen ay sona eren ikinci çağrısına yapılan toplam 1156 başvuruyu, ülkemizdeki yatırım iştahının bir işareti olarak görüyoruz. Toplam 453 milyar liralık asgari sabit yatırım tutarına sahip başvuruların değerlendirmelerini en kısa sürede bitirip sonuçlarını paylaşacağız.