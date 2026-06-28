Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhuriyet tarihinde benzeri görülmemiş bir başarı hikayesine imza attık

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya'nın Sapanca ilçesinde düzenlenen AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Konuşmasında AK Parti'nin kuruluşundan bu yana izlediği siyasi anlayışa değinen Erdoğan, partisinin Türkiye siyasetinde yeni bir dönem başlattığını söyledi.

"AK Parti ile Türkiye siyasetinde yeni bir sayfa açtık. Özgün bir bakış açısı kazandırdık. Siyasete yeni bir soluk getirdik" diyen Erdoğan, 25 yıldır farklı görüşlere kapıları kapatmadıklarını, yola "çıkar birliği" değil "kader birliği" anlayışıyla çıktıklarını ifade etti.

"İstişareyi siyasetimizin merkezine yerleştirdik"

Parti içi istişare mekanizmalarının önemine vurgu yapan Erdoğan, istişare ve değerlendirme toplantılarının AK Parti'nin kurumsal yapısının temel unsurlarından biri haline geldiğini belirtti.

İki gün süren kamp boyunca sahadan gelen geri bildirimlerin değerlendirildiğini ve kapsamlı fikir alışverişleri yapıldığını ifade eden Erdoğan, gerekli talimatların verildiğini söyledi.

"Cumhuriyet tarihinde benzeri görülmemiş bir başarı hikayesi"

AK Parti'nin çeyrek asırlık iktidar dönemine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, "AK Parti olarak hep birlikte Cumhuriyet tarihinde başka hiçbir hükümete nasip olmayan büyük bir başarı hikayesine imza attık" dedi.

Dış politikada Türkiye'nin uluslararası etkinliğinin arttığını belirten Erdoğan, "25 yıl önce milletin umudu olarak yola çıkmıştık. Bugün sınırlarımız dışında yaşayan milyonlarca insanın da umut kaynağı haline geldik" ifadelerini kullandı.