Cumhurbaşkanı Erdoğan: Daima mazlumların yanında, adaletin safında yer alacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adana Şakirpaşa Havalimanı'nda düzenlenen Teknofest 2024 etkinliğine katılarak önemli açıklamalarda bulundu. Konuşmasında, gençlere yönelik motivasyon dolu mesajlar veren Erdoğan, Türkiye’nin savunma sanayiindeki başarılarına dikkat çekti ve bölgesel gelişmeler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Teknofest: Bir teknoloji devrimi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan Teknofest’in gençlerin teknolojik gelişmelere olan ilgisini artırdığını vurguladı. Erdoğan, gençlerin hayal kurmayı bırakmamaları gerektiğini belirterek, Teknofest’in bir gençlik destanı olduğunu ve Türkiye’nin teknoloji bağımsızlığını simgelediğini söyledi.

Savunma sanayiinde büyük ilerlemeler

Erdoğan, son 22 yılda Türkiye’nin teknoloji altyapısında ve savunma sanayiinde büyük ilerlemeler kaydettiğini belirtti. Yerli ve milli savunma sanayi ürünlerinin dünya çapında dikkat çektiğini, Bayraktar, AKINCI, KIZILELMA gibi projelerle Türkiye’nin gücünü artırdığını dile getirdi.

Bölgesel gelişmeler ve Gazze krizi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze ve Lübnan'da yaşanan katliamlara değinerek, İsrail'in bölgedeki saldırgan tutumunu kınadı. Erdoğan, Türkiye’nin bu coğrafyada mazlumların yanında durmaya devam edeceğini ve adaletin savunucusu olacağını belirtti.