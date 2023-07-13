Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem konutlarının maliyetini açıkladı

Erdoğan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Alman Ticaret ve Sanayi Odası tarafından Almanya'da düzenlenen "Berlin Deprem Konferansı"na video mesaj gönderdi.

Konuşmasına konferansın hayırlı olmasını dileyerek başlayan Erdoğan, Türkiye ile dayanışma sergileyen ülkelere teşekkür etti.

Türkiye'nin 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremle sarsıldığını, "asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerde 50 binden fazla vatandaşın hayatını kaybettiğini hatırlatan Erdoğan, depremin vurduğu 11 ilde, 872 bin bağımsız bölümün olduğu 311 bin binanın kullanılamaz hale geldiğini aktardı.

İş yerleri, tarım alanları, ticarethaneler ve fabrikaların zarar gördüğünü, 14 milyon insanın depremin olumsuz etkilerini bizzat yaşadığını belirten Erdoğan, ilk günden itibaren devletin tüm imkanlarını harekete geçirdiklerini, milletin de deprem bölgesindeki kardeşleri için seferber olduğunu anımsattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, belediyelerin ve sivil toplum kuruluşlarının olağanüstü çabalarını her zaman yanlarında hissettiklerini dile getirerek, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin yardım ve inşa sürecinin en önemli aktörleri arasında yer aldığını söyledi.

Dünyanın dört bir yanından deprem bölgesine koşan dost ve kardeş ülkelerin yardımlarını asla unutmayacaklarının altını çizen Erdoğan, bu zor günde Türkiye'nin yanında olan herkesi şükranla hatırlayacaklarını belirtti.

"Bu ağır yükün altından kalkacağız"

Erdoğan, devlet-millet el ele, gönül gönüle vererek depremin yaralarını sarmaya çalıştıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bölgede hayatın normale dönmesi için yoğun gayret sarf ediyoruz. Enkazın tamamını kaldırdık. Deprem riski olmayan alanlarda kalıcı konutların inşasına süratle başladık. Ekim, kasım aylarından itibaren yapımı tamamlanan konutların teslimatını peyderpey gerçekleştireceğiz. İlk bir yılda 319 bin konutun inşasını bitirip hak sahiplerine teslim edeceğiz. Toplamda 650 bin konut inşa etmeyi hedefliyoruz. Şehirlerimizi eskisinden daha güvenli, dayanıklı hale getirmekte kararlıyız. Depremin ülkemiz ekonomisine maliyeti toplam 104 milyar dolar olarak hesaplanıyor. Bu ağır yükün altından, siz dostlarımızın da desteğiyle inşallah hep birlikte kalkacağız."

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Alman Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen bu konferansı memnuniyetle karşıladığını belirten Erdoğan, "Konferansa video mesajı göndererek destek sağlayan kıymetli dostum Sayın Şansölye Olaf Scholz'a teşekkür ediyorum. Türkiye ve Almanya'ya ilaveten Avrupa'nın birçok ülkesinden konferansa iştirak eden firmaların varlığı bizleri ayrıca sevindirmiştir. Katılan ve katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.