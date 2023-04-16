Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomik sıkıntıları yine biz çözeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa'da 897 Afet Konutu Temel Atma ve 659 Konut, 61 Dükkan Anahtar Teslim Töreni'ne katıldı.

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Deprem sonrası kalıcı konutların yapım aşamasına geldik. 319 bini bir yıl içinde teslim edilecek şekilde 650 bin yeni konut yaparak deprem bölgelerini ayağa kaldıracağız. Hatta bayramda ilk köy evlerini hak sahiplerine teslim edeceğiz. Deprem yükünün altında kalmadık. Sadece konut yapmıyoruz, okuluyla hastanesiyle, iş yerleriyle adeta yeni şehirler inşa ediyoruz. Şanlıurfa'da da toplam 11 bin ev yaparak depremzedeleri yeni yuvalarına kavuşturacağız.

"Kendi kendileriyle uğraşıyorlar"

Bazı deprem turistlerinin resim çekip nutuk atıp döndüğünü biliyoruz. Daha kendi aralarındaki fay hatlarıyla baş edemeyip kafa göz birbirlerine girenlerin felaketin üstesinden gelmesi zaten mümkün değil. Onları kendi hallerine bırakın. Kendi kendilerine koalisyonculuk oynasınlar. Varsınlar tüm terör örgütlerinin eteklerinin altına girip onlardan medet umsunlar. Varsınlar büyükelçilere sözler versinler, onlardan gizli saklı talimatlar alsınlar. Ülkemizde öyle bir muhalefet var ki, başka kimseye gerek yok. Kendi kendileriyle uğraşıyorlar.

Seçim öyle televizyon ekranlarında sosyal medya mecralarında, dört duvar arasında kirli pazarlıklarla kazanılmıyor. Seçim önce milletin gönlünde sonra sandıkta kazanılıyor. Seçim tercihi tepkiyle, küserek verilecek karar değildir. Noter masası değil, kumar masası değil peki orada ne işin var?

"Bugünkü sıkıntılarının çözüm adresi yine biziz"

Hayat pahalılığı başta olmak üzere ekonomik sıkıntıları yine biz çözeceğiz. Bu ülkenin geçtiğimiz 21 yıldaki tüm meselelerini nasıl biz çözdüysek bugünkü sıkıntılarının çözüm adresi yine biziz.

Şanlıurfa'ya son 20 yılda 138 milyar lira tutarında kamu yatırımı yaptık.