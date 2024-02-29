Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomimiz 14 çeyrektir büyüyor

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Aydın mitinginde halka hitap etti.

Erdoğan, konuşmasında şunları kaydetti;

- Biz bu ülkede 21 yıldır sadece eser ve hizmet siyaseti yaptık. Türkiye'nin asırlık ihmallerin ürünü tüm alt yapı eksiklerini gidermek, milletimizi hayalleriyle buluşturmak bize nasip oldu. Sadece somut projelerle kalmadık, hak ve özgürlüklerin geliştirilmesi konusunda da devrim mahiyetinde düzenlemeleri hayata geçirdik.

- Her alanda sorunları çözerken asla kimsenin inancına, meşrebine, hayat tarzına, kökenine, şehrine bakmadık. Siz birilerinin yaptıkları eski Türkiye güzellemelerine sakın kulak asmayın. Milletçe cumhuriyet tarihinin en müreffeh ve demokratik dönemini son 21 yılda yaşadık.

- Ülkemizin en iddialı kalkınma programı olan 2023 hedeflerini biz hayata geçirdik. Ülkemizin güven ve istikrar iklimine, demokrasisine, bağımsızlığına kasteden saldırılara ilave olarak küresel ve bölgesel krizlerin yansımalarından kaynaklanan o sıkıntılar bu hakikatin üzerini örtemez. Nitekim biz ülkemiz ve milletimiz için en iyisini hedefleyerek yolumuza devam ediyoruz.

"Gayrisafi yurt içi hasılamız ilk kez 1 trilyon dolar sınırının üzerine çıktı"

- Türkiye Yüzyılı vizyonuyla cumhuriyetimizin ikinci asrına güçlü bir giriş yapmanın çabası içindeyiz. İşte sizlerde gördünüz bugünaçıklanan 2023 yılı büyüme rakamları hamdolsun oldukça iyi geldi.

- Türkiye ekonomisi geçen yıl depreme ve diğer olumsuzluklara rağmen yüzde 4,5 büyüyerek çok önemli bir başarıya imza attı. Hani ekonomi kötüydü, ekonomi kötüye gidiyordu? Böylece ekonomimiz üst üste 14 çeyrektir büyüme başarısı gösterdi.

- Bu oranla Avrupa Birliği ülkeleri arasında en çok büyüyen ülke olduk. Gayrisafi yurt içi hasılamız 1 trilyon 119 milyar dolarla ilk kez 1 trilyon dolar sınırın üzerine çıktı. Muhalefet hani yandık, bittik, öldük diyordunuz, ne oldu? Aydın 31 Mart akşamında bu muhalefete dersini verecek ben size inanıyorum.