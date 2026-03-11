Cumhurbaşkanı Erdoğan: Emekli aylıkları bayram öncesi ödenecek

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulunuyor.

Orta Doğu’daki çatışmaların küresel maliyetine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, petrol tesisleri ile kritik altyapıya yönelik saldırıların dünya ekonomisi üzerinde ağır baskı oluşturduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

*Yarın, İstiklal Marşımızın kabulünün 105'inci yıl dönümünü idrak edeceğiz. Merhum Mehmet Akif Ersoy tarafından kaleme alınan İstiklal Marşımız, milli marşımız olarak kabul edilmiştir. Bu demektir ki, efendiler Türk'ün hürriyetine dokunulamaz. Muhteviyatı itibarıyla da İstiklal Marşı, son devletimizin kurucu yapı taşıdır. Hürriyet iradesinin manifestosudur.

Millet olarak hiçbir zaman korkmadık

*Şehit kanlarıyla sulanmış vatan topraklarında yıllardır nasıl başımız dik şekilde hür yaşadıysak, bundan sonra da öyle yaşayacağız. Allah bir daha bu millete İstiklal Marşı yazdırmasın.

*Burada özellikle önceki hafta süfli ve seviyesiz tartışmalar babında, yayınladıkları rezil bildirilerle milletimizin inanç değerlerine düşmanlık edenlerin İstiklal Marşımızı anlayana kadar okumalarını kendilerine tavsiye ediyorum.

"Çatışmaların faturası küresel ekonomiye kesilecek"

* Bölgemizde çatışmalar kesilmiyor. Yanlış hesaplar, yanlış değerlendirmeler neticesinde bölgemiz yeniden barut kokularıyla kaplandı. 175 kız öğrenci hayatını kaybetti. Dini lider Ali Hamaney başta olmak üzere üst düzey isimler suikast yoluyla öldürüldü.

* İran halkı şimdi de her gün devam eden bombardımanla hayatta kalma mücadelesi veriyor.

* Petrol üretim tesislerinin, su ve enerji altyapısının vurulduğuna, insanların cezalandırıldığına şahit oluyoruz. Saldırılar, küresel ekonomi üzerinde de ciddi baskı kuruyor. Bütün dünya bu saldırıların faturasını ödemeye hazırlanıyor.

* Çatışmaların devam etmesi halinde daha fazla can ve mal kaybının olacağını hepimiz görüyoruz.

"Bu savaş büyümeden durdurulmalıdır"

* Hem İran, hem ABD hem de ilgili bölge ülkeleriyle temasla kurduk. Yirminin üzerinde telefon görüşmesi gerçekleştirdim. Bu savaş büyümeden durdurulmalıdır. Diplomasiye şans tanınırsa bunu başarmak mümkündür. Yeniden diplomasinin devreye alınması için girişimlerimizi sürdürüyoruz. Çok dikkatli konuşuyor, kelimelerimizi özenle seçiyoruz, temkinli hareket ediyoruz. Kanlı senaryolara karşı gerekli önlemleri alıyoruz.

"Türkiye çevresindeki krizlere duyarsız kalamaz"

* Türkiye'yi ateşten korumak için temkinliyiz. Türkiye çevresindeki krizlere duyarsız kalamaz.

* Millet olarak bizim için Türk, Kürt, Arap, Şii değil sadece insan vardır. İster yanı başımızda, ister dünyanın öbür ucunda olsun, sıkıntı çeken kim varsa onun yanındayız. Somali'de, Suriye'de, Irak'ta, Rusya-Ukrayna arasındaki savaşta bunu yapıyoruz. Birçok yerde bunu yaptık, yapmaya da devam ediyoruz.

"Türkiye gücüne güç katmıştır"

* Üstelik bugünün Türkiye'si çok farklıdır. Türkiye gücüne güç katmıştır. Türkiye edilgen konumdan çıkmış, bölgesinde oyun kurucu rol üstlenmiştir. Türkiye'ye dil uzatanın dili yanar. Biz macera peşinde değiliz.

* Biz bölgedeki bütün ülkelerin toprak bütünlüğünü savunuyoruz. Bizim barıştan başka hiçbir gayemiz yok. Kimsenin toprağında gözümüz yok. Ama macera arayan olursa ona da hodri meydan demekten çekinmeyiz.

"Emekli maaşı 14 Mart'ta yatacak"

* Emeklilerimize bir müjde vermek istiyorum. Bayram ikramiyelerini bayram öncesi hesaplarına yatırıyoruz. Emekli maaşları da 14 Mart'tan itibaren ödemeye başlıyoruz. Ramazan bayramınızı şimdiden tebrik ediyorum.