Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyonun ateşi düşmeye başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DSİ tarafından tamamlanan 369 tesisin toplu açılış töreninde konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

- Toplam 1,1 milyar liralık su toplanacak. İnsanımıza 66 milyon metreküp sağlıklı içme ve kullanma suyu temin edilecek. Türk ekonomisine yıllık bazda 5 milyar lira katkı yapacak 369 tesisimizin her birinin aziz milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Biz eserleriyle, yatırımlarıyla, projeleriyle konuşan bir hükümetiz. Türkiye'nin 81 ili ve 922 ilçesinin tamamında ayak izi olan bir iktidarız.

- Şu hakikatle artık daha fazla yüzleşiyoruz; tabiattaki düzen her geçen gün bozulmaktadır. Bu bozulmanın temel sebebi de insanın doğayı hoyratça kullanmasıdır. İnşallah 2053 itibarıyla net 0 emisyon hedefine ulaşıncaya kadar çabalarımızı artırarak sürdüreceğiz.

- Suyu komşularımızla paylaşırken adaleti ve hakkaniyeti gözetmenin gayretindeyiz. Türkiye'nin boşa harcanacak bir damla dahi suyu yoktur. Su kaynaklarımızı kirletmek ihanete eş değer bir gaflet halidir. Nerede olursa olsun suyumuzu verimli kullanmalı, kaynaklarımızı doğru yönetmeliyiz.

"Bir damla da sen ol"

Buradan 85 milyonun her bir ferdini 'Bir damla da sen ol' parolasıyla yürüttüğümüz su verimliliği seferberliğimize katkı vermeye çağırıyorum. Hayatının her safhasında suyu tasarruflu kullanan vatandaşlarıma şimdiden teşekkür ediyorum.

- Önümüzdeki dönemde su kaynakları başta olmak üzere Rabb'imizin ülkemize bahşettiği imkanlardan en verimli şekilde yararlanmaya devam edeceğiz. Başka ülkelere hak olan Türkiye'ye lükse değildir. Yer altı ve yer üstü zenginliklerimizi sorumlu bir şekilde ama mutlaka ekonomiye kazandırmamız gerekiyor. Madenimiz varsa, petrolümüz varsa keşfedeceğiz, su kaynaklarımız varsa farklı alanlarda değerlendireceğiz. 'Türkiye Yüzyılı'nın inşası mücadelemizde ne gerekiyorsa onu yapacak, tam bağımsız Türkiye hayalimize gölge düşürmeyeceğiz.

"Enflasyonun ateşi düşmeye başladı"

- TÜİK'in bugün açıkladığı iş gücü istatistikleri doğru yolda olduğumuzun işareti. İşsizlik oranı ekim ayında bir önceki aya göre yarım puan azalışla yüzde 8,5'a düştü. İstihdam edilenlerin sayısı ise aynı dönemde bir önceki aya kıyasla 246 bin kişi artarak 31 milyon 835 bin kişiye ulaştı. Bu rakamlarla işsizlik oranında kasım 2012'den beri en düşük seviyeyi yakaladık. Büyüme ve ihracatta zaten çok iyi bir yerdeyiz. Enflasyonun ateşi de düşmeye başladı. Önümüzdeki aylardan itibaren çok daha iyi oranlarla karşılaşacağız.

