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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hatay'ı asla yalnız bırakmayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, incelemelerde bulunmak üzere depremden etkilenen Hatay'a gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay'ı asla yalnız bırakmayacaklarını söyledi.

Haber Merkezi
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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, incelemelerde bulunmak üzere, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'a gitti. Erdoğan'a, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de eşlik ediyor. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

- "Kamu görevlileri, sivil toplum kuruluşları, gönüllüler, ferdi olarak yardıma gelenlerle neredeyse yarım milyon insan deprem bölgesinde vazife üstlendi."

- (Depremlerden etkilenen Hatay) Önümüzdeki dönemde her fırsatta şehrimize gelerek, yapılan çalışmaları bizzat denetleyeceğiz.

- "Hasar tespit çalışmaları bitince netleşecek olmakla birlikte mevcut duruma göre Hatay'da 183 bin konut ve 15 bin köy evi yapmayı planlıyoruz."

- "Şu ana kadar deprem bölgesinde 426 bin çadır kurduk, 2 ay içerisinde 100 bin konteyneri de faaliyete geçirmeyi planlıyoruz." 

- "Tek bir vatandaşımın bile deprem yüzünden yaşadığı şehri terk etmesine gönlümüz razı değil. Ne yapacaksak neyi başaracaksak burada başaracağız."

- "(Hatay'da su sorunu) Sıkıntının tamamen çözülemediğini biliyoruz. Yeni kuyuların devreye alınmasıyla bu mesele kati olarak çözülecektir."