Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Haniye arasında kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin görüşmesi sona erdi.

Yaklaşık 2 buçuk saat süren görüşmenin ardından Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan bir açıklama yapıldı.

Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleşen görüşmede, ateşkes çabalarını ve insani yardımların ulaştırılmasının ele alındığı bildirildi.

İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre; Erdoğan görüşmede, Türkiye’nin uluslararası toplumun dikkatini Filistinlilere uygulanan zulme çekmek için diplomatik gayretlerini sürdürdüğünü ve vahşetin son bulması ile acil kalıcı ateşkes ihtiyacının her fırsatta vurgulandığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’in Filistinlilere uyguladığı zulmün bedelini mutlaka bir gün ödeyeceğini, Türkiye’nin her zeminde Gazze’ye yönelik katliamları anlatmaya devam edeceğini, tüm çabaların bölgesel barışın anahtarı olan bağımsız Filistin Devleti’nin kurulması ve bölgeye kalıcı huzurun gelmesi için sarf edildiğini ifade etti.

Filistin’in haklı davası daha çok anlatılmalı

Filistinlilerinin birlik içinde hareket etmesinin hayati öneme sahip olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’e verilecek en güçlü cevabın ve zaferin yolunun birlik ve bütünlükten geçtiğini ve uluslararası kamuoyunu yanlış yönlendiren İsrail’e karşı Filistin’in haklı davasının ve gerçeklerin daha çok anlatılması gerektiğini söyledi.

Görüşmede Türkiye’nin Gazze’ye yardımlarının sürdüğünü söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’e yönelik bir dizi yaptırımın da hayata geçirildiğini anlattı.

Haniye'ye başsağlığı

İsrail ile İran arasındaki gerilimleri de değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaşananların İsrail’e zemin kazandırmaması gerektiğini, Batı’da İsrail’in saldırılarını sorgulayan havanın dağılmaması için dikkatleri yeniden Gazze’ye çekecek çalışmalar yapılmasının önemini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Haniye’ye İsrail saldırısında şehit düşen çocukları ve torunları için başsağlığı dileklerini de iletti.