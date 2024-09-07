Cumhurbaşkanı Erdoğan: İmam Hatip Nesli, Türkiye'nin geleceğinde kilit rol oynayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli Kongre Merkezi'nde düzenlenen 21. İmam Hatipliler Kurultayı'nda konuşma yapıyor. Erdoğan, imam hatip camiasıyla buluşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirirken, kendi eğitim hayatında da önemli bir yeri olan imam hatip okullarına ve bu okulların gelişimine vurgu yaptı.

Konuşmasının başında ÖNDER İmam Hatipler Derneği'nin yöneticilerine ve kurultayın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, imam hatiplerin kuruluşunda emeği geçen isimleri, özellikle Tevfik İleri'yi rahmetle andı.

Erdoğan, Türkiye'deki imam hatip okullarının açılmasında büyük fedakarlıklar yapan öğretmenlerin ve bu misyonu destekleyen kişilerin önemini vurguladı.

Erdoğan, Türkiye'nin son 22 yılda yaşadığı değişim ve büyüme sürecine de değinerek, ülkenin birçok alanda büyük ilerlemeler kaydettiğini söyledi.

Türkiye’nin, sağlık, eğitim, altyapı, ekonomi gibi alanlarda yaptığı reformlarla bölgesinin en güçlü ülkelerinden biri haline geldiğini ifade eden Erdoğan, bu dönemde kırılması zor rekorların kırıldığını ve ülkenin uluslararası arenada saygın bir konuma ulaştığını belirtti.

Ancak Erdoğan, kendi döneminin en önemli kazanımının, imam hatip okulları üzerindeki engellerin kaldırılması ve bu okulların eğitim kalitesinin artırılması olduğunu vurguladı.

"Bana ortaya koyduğun tek bir eseri söyle deseler, İmam Hatip'in önündeki engelleri kaldırmak ve eğitim kalitesini artırmak derim. Her şey, tüm rütbeler gelip geçer" diyen Erdoğan, imam hatip okullarının toplumsal ve kültürel gelişimdeki önemini bir kez daha dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmam Hatip neslinin sadece Türkiye'de değil, dünyanın dört bir yanında önemli başarılara imza atacağına olan inancını belirterek, Türkiye'nin geleceğinde bu okullardan yetişen gençlerin önemli rol oynayacağını söyledi.