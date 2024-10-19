Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Dört ülkeye büyükelçi atandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Güney Afrika, Sierra Leone, Güney Sudan ve Sırbistan büyükelçiliklerine atama yapıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yapılan büyükelçi atamalarına ilişkin kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre; Güney Afrika, Sierra Leone, Güney Sudan ve Sırbistan büyükelçiliklerine yapılan atamalar şu şekilde:
* Güney Afrika Büyükelçiliğine, Çok Taraflı İlişkiler Genel Müdürü Kezban Nilvana Darama Yıldırımgeç,
* Sierra Leone Büyükelçiliğine, Enerji ve Çok Taraflı Ulaştırma Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Burak Rende,
* Güney Sudan Büyükelçiliğine, Protokol Genel Müdür Yardımcısı Metin Ergin,
* Sırbistan Büyükelçiliğine, İkili İlişkiler Genel Müdürü İlhan Saygılı atandı.