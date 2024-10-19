Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Dört ülkeye büyükelçi atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yapılan büyükelçi atamalarına ilişkin kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre; Güney Afrika, Sierra Leone, Güney Sudan ve Sırbistan büyükelçiliklerine yapılan atamalar şu şekilde:



* Güney Afrika Büyükelçiliğine, Çok Taraflı İlişkiler Genel Müdürü Kezban Nilvana Darama Yıldırımgeç,

* Sierra Leone Büyükelçiliğine, Enerji ve Çok Taraflı Ulaştırma Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Burak Rende,

* Güney Sudan Büyükelçiliğine, Protokol Genel Müdür Yardımcısı Metin Ergin,

* Sırbistan Büyükelçiliğine, İkili İlişkiler Genel Müdürü İlhan Saygılı atandı.