Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul'un en nadide çevre hazinesini para babalarına peşkeş çekiyorlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bitlis'te katıldığı kamu ve özel sektör yatırımları toplu açılış töreninde açıklamalarda bulundu.

Kiler İplik Fabrikası önünde Bitlis kamu ve özel sektör yatırımları toplu açılış törenine katılan Erdoğan, yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi:

*Malazgirt'in yıl dönümü için bugün Bitlis'in yarın da Muş'un misafiriyiz. Öncelikle Bitlis'e olan şükran borcumuzu ödemek istiyorum. 31 Mart seçimlerinde Bitlis bize verdiği söze sadık kalarak Cumhur İttifakı'ndan yana kullandı tercihini.

*Gece gündüz demeden Bitlis için çalışmaya, Bitlis halkına hizmete devam edeceğiz. Bugün yatırımları şehrimize kazandırmanın sevincini yaşıyoruz.

*Belediyelerimiz vatandaşımıza hizmetini sürdürüyor. 210 milyona ulaşan bu proje ile eser ve hizmetleri sizlerin emrine veriyoruz. TOKİ, Ahlat'ta 1 milyar 96 milyonluk yatırımla inşaatlarını bitirdi. Bitlis merkezde kentsel dönüşümde sona geldik. Toplam 1 milyar 229 milyonluk bu projenin de açılışını gerçekleştiriyoruz. Şehrimize sadece çevre ve şehircilikte 22 yıldaki yatımımız 26 milyar liraya ulaştı. Her alanda şehrimizin çehresini değiştirecek eserlere imza attık. 1 milyar 776 milyonluk yatırımımız devam etmekte.

*Bitlis'in özel sektör yatırımlarında da şaha kalktı. Pek çok fabrikanın açılığını yapmıştık. Bugün de yeni halkalar ekliyoruz. 3 etaptan oluşan pamuk ipliği ve tekstil fabrikasının ilk etabını yapıyoruz. Kalan etaplar bittiğinde günlük 65 ton pamuk girdisi ile 50 ton iplik üretecek. Kiler Holding'i bu yatırım için tebrik ediyorum.

*Savunma sanayii son 22 yılda destan yazdığımız alanların başında geliyor. Artık kendi uçağını, gemisini üreten bir ülke haline geldik.

"Gabar’da ülkemizin en büyük petrol rezervlerinden birini çıkarıyoruz"

*Terörün karanlık gölgesi doğu ve güneydoğu illerimizden çekildikçe, şehirlerimizin atıl kalan potansiyeli ortaya çıkmaktadır. Bölge illerimiz çok farklı bir ivme yakaladı. Korkunun yerini huzur, endişenin yerini güven aldı. Bölgemiz genelinde huzur ortamı güçlendikçe yatırımlar çok daha hızlı şekilde ilerliyor. Gabar’da bugün ülkemizin en büyük petrol rezervlerinden birini çıkarıyoruz.

*Eski Türkiye artık tamamen geride kalmıştır. İnsanımızın kökeninden, inancından, dilinden dolayı ötekileştirildiği günler artık geride kaldı. Terör sopasıyla siyasetin dizayn edildiği, ülkemize istikamet çizildiği günler geride kalmıştır. Yasakların, baskıların, yokluk ve yoksullukların olduğu eski günler artık bir daha gelmemek üzere tamamen geride kalmıştır. Çok ağır bedeller ödeyerek elde ettiğimiz kazanımlarımızı kimsenin elimizden almasına müsaade etmeyiz. Terör tehdidinin tekrar hortlatılmasına izin vermeyiz. Anayasal zeminde şehirlerimize hizmet için çalışanlarla herhangi bir sorunumuz yoktur, olamaz."

"Para babalarına peşkeş çekiyorlar"

*(Muhalefet) Yıllarca çevre üzerinden bize ders vermeye kalktılar, şimdi İstanbul'un en nadide çevre hazinesini para babalarına peşkeş çekiyorlar.

"Meclis'te provokatörlük yapan marjinal"

*Meclis'te provokatörlük yapan bir marjinale kimlerin kol kanat gerdiğini takip etik. Meclis kürsüsünden millete hakaret eden bu provokatörü ellerinden gelse demokrasi havarisi ilan edeceklerdi. Muhalefetin bu koroya ip gibi dizilmesi teslimiyet işaretidir. Bir avuç marjinal muhalefeti esir almış, parmağında oynatmaktalar. Halktan kopmuş durumdalar. Milletimiz bunların neyin peşinden koştuğunu çok iyi görmekte. Bunlardan ülkeye hayır gelmesi mümkün değildir. Türkiye'yi sıkıntılarından kurtaracak olan yine biziz.