Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'de konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından öne çıkanlar:

İstanbul Yeşilköy'de bugün 360 bin kişiyle bir aradaydık. Muhteşem bir katılım vardı. Gençlik kiminle, nerede, nasıl yürüyeceğini iyi biliyor."

"Kardeşlerim, soruyorum: Kandil'in parlamentodaki temsilcileri ile parlamento içinde kapalı kapılar ardında acaba Bay Kemal ne görüştü açıklasa ya. Sevgili kardeşlerim İzmir'e böyle birisi yakışıyor mu ya? Öyleyse bu seçim, 14 Mayıs Bay Bay Kemal'i uğurlama seçimi olmalı. Bunu yapmaya hazır mıyız? Öyleyse kalan şu 2 haftada durmak yok yola devam.İzmir'den öyle bir ses verin ki Egenin öteki ucuna kadar duymayan kalmasın."

"Ben bugün bu muhtemeşem kalabalığı görünce inanıyorum İzmir kararını vermiş."

20 yıldır sadece hizmet siyaseti yaptık. Kimsenin özgürlüğünün çiğnenmesine hayat biçimine karışılmasına müsaade etmedik. Siz bakmayın bugün birilerinin köken istismarı ile Türkiye'yi eskiye döndürme sevdasına. Artık o eski Türkiye geride kaldı. Böyle bir teşebbüse gençlerimiz asla izin vermez. Bu bugüne kadar hiçbir eser kazandırmamış çapsızların son çırpınışları.Verdikleri sözlerden yerine getirdikleri var mı? İzmir her yağmurda sele teslim oluyor mu? Kentsel değişim projeleri vardı ne oldu? Olduğu gibi kaldı dimi. İzmir’in kentsel dönüşümünü tamamlayacak olan yine biziz."

"Bunlar yapmak için değil sadece yıkmak ve kandırmak için söz veriyor. Halbuki biz bu güne kadar söylediğimiz her şeyi yaptık. 7’li masa bu şehrin insanlarına ne dedi? Tıpış tıpış oy vereceksiniz dedi."

Depremde evi yıkılan vatandaşlarımızın hepsini de yeni yuvalarına kavuşturduk. İzmir limanının modernizasyonunu sürdürüyoruz. İnşa ettiğimiz sulama testisleriyle 500 bin dekar araziyi hizmete açtık. İzmir’e hizmetlerimiz anlatmakla bitmiyor.