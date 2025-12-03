Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kira enflasyonunda hızlı bir gerileme bekliyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ekonomisinin 21 çeyrektir kesintisiz büyüdüğünü belirterek, milli gelirin 1,5 trilyon doları aştığını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı Mesut Barzani'nin ofisinden yapılan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi hedef alan sözlerin kabul edilemez olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

* Ekonomide yılın 3.çeyrek verileri geçen aydan bu yana açıklanmaya başlandı. Yılın ilk 9 ayına dair turizm istatistikleri de TÜİK tarafından açıklandı. 2025 yılının ilk 9 ayında ülkemizi ziyaret eden kişi sayısı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1,6 artarak 49 milyon 993 bine ulaştı.

* Ekonomimiz 21 çeyrektir büyüyor. Ekonomimiz 3.çeyrekte yıllık bazda yüzde 3,7 büyüdü. Kesintisiz büyüme ile OECD ülkeleri arasında 4.olduk. Risk primimiz 233 baz puana gerilemiş durumda. Milli gelirimiz 1,5 trilyon doları aştı.

* Ekonomi başta olmak üzere daha aydınlık bir Türkiye'ye vasıl olacağız. Bu ülkeye yeni bedeller ödetmek isteyenlere geçit vermeyeceğiz. Suyu önce bulandırmaya çalışıp sonra da sazan avına çıkan simsarların oyunlarına gelmeyeceğiz.

"Kira enflasyonunda hızlı bir gerileme bekliyoruz"

* Bir diğer önemli gelişme ülkemizin risk primindeki düşüştür. CDS'imiz 233 baz puana gerileyerek son 7 yılın en düşük seviyesine indi. Bu sabah kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı. Buna göre kasım ayı enflasyonumuz 0,87 geldi. Temel mal enflasyonu yüzde 18'ler seviyesine indi.

* Deprem konutları ve sosyal konut projelerimizle birlikte kira enflasyonunda hızlı bir gerileme bekliyoruz.

* Türkiye'nin hedefi bellidir. Bu hedef 86 milyonun tamamının refahını kalıcı biçimde artırmaktır. Bu hedef 2028 yalında 1,9 trilyon dolarlık bir ekonomik büyüklüğe ulaşmaktır.

“Simsarların oyunlarına gelmeyeceğiz”

* Türkiye'ye yeni bedeller ödetmeyeceğiz ve bedel ödetmek isteyenlere de geçit vermeyeceğiz. Suyu önce bulandırıp sonra da bulanık suda sazan avına çıkan simsarların oyunlarına gelmeyeceğiz.” diye konuştu.

"Vicdan sahibi millet ve devletiz"

* G20 zirvesinde verdiğimiz mesajlar özellikle Afrikalılar nezdinde memnuniyetle karşılandı. Türkiye, uluslararası platformlardaki dik ve dirayetli duruşuyla daha fazla takdir topluyor. Afrika ve Afrika halkları bizim kardeşimizdir. Biz her şeyden önce vicdan sahibi millet ve devletiz.

* Sudan'da akan kanın durması için yoğun çaba içindeyiz. Gazze'de ne yaptıysak Sudan'da aynısını yapıyoruz.

* 2026 yılı Türkiye açısından uluslararası bir zirveler yılı olacak. COP31 zirvesi nedeniyle 200'e yakın ülkeyi Antalya'mızda ağırlayacağız. Temmuz ayında NATO zirvesini Ankara'da gerçekleştireceğiz. Türk Devletleri Teşkilatı'nın 13. zirvesine ülkemizde ev sahipliği yapacağız.

Barzani'nin Şırnak ziyareti

* Sayın Bahçeli'yi hedef alan dünkü hadsiz açıklamayı kabul edilemez bulduğumuzu ifade etmek isterim. Konuya dair rahatsızlığımızı dile getirdik. İzahat yapılmasını istedik. Bu vahim hatadan dönülmeli. İçeride ve dışarıda etki ajanları milletimizi kutuplaştırmaya çalışıyor.