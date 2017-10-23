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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Melih Gökçek'le görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Gökçek Beştepe'de bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Melih Gökçek'le görüştü
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile istifası istenen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek bugün Beştepe'de bir araya geldi. Gökçek görüşme sonrası Beştepe'den ayrıldı.

Gökçek, son olarak 5 Ekim'de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edildi. Erdoğan-Gökçek görüşmesi 1,5 saat sürmüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen hafta yaptığı açıklamada, "Üç belediye başkanımızın istifalarını en kısa sürede vereceklerine inanıyorum" ifadesini kullanmıştı.

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