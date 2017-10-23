Cumhurbaşkanı Erdoğan, Melih Gökçek'le görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Gökçek Beştepe'de bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile istifası istenen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek bugün Beştepe'de bir araya geldi. Gökçek görüşme sonrası Beştepe'den ayrıldı.
Gökçek, son olarak 5 Ekim'de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edildi. Erdoğan-Gökçek görüşmesi 1,5 saat sürmüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen hafta yaptığı açıklamada, "Üç belediye başkanımızın istifalarını en kısa sürede vereceklerine inanıyorum" ifadesini kullanmıştı.