Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletin malına el uzatan karşısında bizi bulur

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Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı saat 16.25'te başladı. Toplantıda fon soruşturması, Terörsüz Türkiye süreci, dış politikadaki gelişmeler ele alındığı bildirildi.

Toplantının ardından kameraların karşısına geçen Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Kabinemizin 72. toplantısını az önce tamamladık. İlk olarak güvenli okul ikliminin inşasını ve güçlendirilmesini istişare ettik.

Geçtiğimiz yıl yaşadığımız üzücü hadiseler nedeniyle okulların güvenliğini arttıracak ek önlemler uygulamaya koymuştuk. Bugün bunları tekrar gözden geçirdik ve ilave tedbirleri görüştük.

Geçen hafta Manisa Turgutlu'da meydana gelen acı olaydan etkilenen çocuklarımıza tekrar geçmiş olsun diyor, tedavileri devam eden 3 çocuğumuza acil şifalar diliyorum.

Bugün Osmaniye'de yeğeni tarafından katledilen öğretmenimize rahmet diliyorum.

Son toplantıdan bu yana yoğun bir mesai ile milletimize hizmet etmeyi sürdürdük. İçeride toplu açılış törenleri dışarıda uluslararası toplantılarla, Türkiye'yi hak ettiği yere getirtmenin mücadelesini verdik. Dış politika kulvarında dolu dolu geçen bir gündemimiz oldu.

18 Eylül'de İstanbul'a yeni bir eser daha kazandırmanın kıvancını yaşadık. Muhalefetin "Buraya uçak inmez." dediği İstanbul Havalimanı'mız, açıldığı ilk günden bu yana biliyorsunuz rekora doymuyor.

"Kuş uçmaz, kervan geçmez, böyle bir yerde havalimanının ne işi var?" diyerek karaladıkları bu eser, geçtiğimiz yıl 84,5 milyon yolcuya ev sahipliği yaptı.

Nisan 2025'te üçlü bağımsız paralel pist operasyonunu hayata geçirmiştik. Böylece havalimanımız dünyada ikinci, Avrupa'da ise ilk kez aynı anda üç pistten bağımsız iniş kalkış yapılabilen merkezler arasına girmişti.

Bunu hizmete verdiğimiz dördüncü ana pistle daha da güçlendirmiş olduk. 890 milyon avro yatırım değerine sahip, 2.820 metre uzunluğundaki dördüncü ana pistle havalimanımızın toplam pist sayısı altıya çıktı.

Bekleme sürelerini kısaltan, yakıt, zaman ve emisyon tasarrufu sağlayan, olumsuz hava şartlarında bile iniş-kalkış emniyetini üst seviyeye çıkartan yeni pistimizin de hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum.

17 Eylül'den beri gündemde olan fon konusunu etraflıca değerlendirme fırsatı bulduk. Adalet Bakanımız ile Hazine ve Maliye Bakanımız kapsamlı birer sunum yaptılar.

Şimdiye kadar atılan adımlarla ilgili kabine üyelerimizi bilgilendirdiler. Malumunuz, bu meseleye nasıl yaklaştığımızı New York dönüşü yaptığımız basın toplantısında kamuoyumuza ilan etmiştik.

Bugün bir kere daha açık açık ifade etmek isterim. Her kim milletin hakkına, hukukuna, malına, mülküne el uzatırsa karşısında bizi bulur.

Kimse bizi başkalarıyla karıştırmasın. Kimse bizi milyarlarca liralık yolsuzlukları savunmak için meydan meydan, şehir şehir dolaşanlarla mukayese etmesin. Biz onlara benzemeyiz.

Bizim kırmızı çizgimiz aziz milletimizdir. Milletimiz söz konusu olduğunda da tavrımız bellidir. Biz ne hak yeriz ne de vatandaşın hakkının yenilmesine göz yumarız. Hele hele başkaları gibi hak yiyenleri savunma yoluna asla gitmeyiz. Aramızdaki fark işte budur.

Söz konusu insanımızın huzuru ise, söz konusu 86 milyonun ekonomik güvenliği, refahı, kalkınması ise bunda en küçük bir tereddüt göstermeyiz.

Bu konudaki kararlılığımızı şüpheye mahal vermeyecek biçimde zaten ortaya koyduk. Sermaye piyasalarımızda yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyoruz.

Ekonomi kurmaylarımız, diğer sorumlu birimlerimizle koordinasyon içinde yoğun bir mesaiyle çalışmaktadır. Biz de ilgili arkadaşlarımızla istişare hâlinde gerekli adımların atılmasını süratle temin ediyoruz.

Burada şu gerçeği tekrar hatırlatmak istiyorum. Türkiye bugün iki trilyon dolara yaklaşan bir ekonomik büyüklüğe sahiptir. Türkiye'nin finansal sistemi güçlüdür.

Yaşanan sorun fon piyasasının sınırlı bir bölümünde meydana gelmiştir. Finansal sistemimize sirayet etmiş herhangi bir risk mevzubahis değildir. Türk sermaye piyasası dayanıklıdır. Temelleri sağlamdır. Bu sınamanın üstesinden rahatça gelecek kapasiteye de hamdolsun ziyadesiyle sahiptir.

Her kim aksini iddia ediyorsa Türkiye borsasına, Türkiye ekonomisine, Türk halkına çok büyük bir haksızlık yapmış olur. Sırf siyasi mevzi kazanmak uğruna, muhalefet figürleri dâhil, hiç kimsenin ekonomimize zarar vermeye, yatırımcıları tedirgin etmeye hakkı yoktur.

Şu noktanın da altını özellikle çiziyorum. Hiçbir sebep, yabancı basın kuruluşlarına yazılar yazarak kendi ülkesini kötülemenin gerekçesi olamaz.

Şikâyet mektuplarıyla Batı'nın ağababalarından yardım dileme zihniyetini bugün bir kez daha milletimizin derin irfanına havale ediyorum. Böyle bir zihniyetten ülkeye de millete de hiçbir fayda gelmez. Bizim son 25 senedir olduğu gibi bugün de uğruna canımız feda dediğimiz Türkiye'nin itibarını artırmaktan, ferdi olmaktan, her zaman iftihar ettiğimiz Türk milletini tüm dünyada layıkıyla temsil etmekten, 86 milyonun hak ve hukukunu korumaktan başka bir derdimiz yoktur ve olmayacak.

Sevgili vatandaşlarım, sermaye piyasalarının doğası gereği son derece dikkatli hareket ediyoruz. Kapatılan fonların tasfiye süreciyle ilgili çalışmalar titizlikle yürütülüyor.

Gerek fonlar gerek hisse senetleri üzerinden oynanan, çevirip haksız kazanç elde edenler hakkında gerekli soruşturmalar yapılıyor. Fonlar vasıtasıyla piyasa bozucu eylemlere karıştığı tespit edilenler hukuk önünde bunun hesabını verecektir.

Tabii burada bir diğer kritik husus, benzer bir sorunun tekrar yaşanmasının önüne geçilmesidir. Bununla ilgili çalışmaları da yapıyoruz.

Sermaye piyasalarımızın işleyişini çok daha sağlıklı hâle getirecek idari ve hukuki düzenlemeleri inşallah süratle hayata geçireceğiz.

Şundan herkes emin olsun, müsterih olsun. Devletimizin ilgili kurumları yoğun bir mesai içindedir. Yarın ekonomi kurmaylarımızla ve sorumlu kurumlarımızın yöneticileriyle bir araya gelecek, sermaye piyasası kurumları içinde hukuk devleti sınırları dâhilinde, manevi vicdanın rehberliğinde gereken her türlü adım atılacaktır.