Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moritanyalı mevkidaşı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Moritanya Cumhurbaşkanı El Ghazouani arasında gerçekleştirilen telefon görüşmesinde, Türkiye-Moritanya ikili ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ve Moritanya arasında ticaret, tarım, balıkçılık, güvenlik ve savunma sanayii başta olmak üzere birçok alanda somut adımlar atarak, ilişkilere ivme kazandırabileceğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülkenin önümüzdeki süreçte uluslararası platformlardaki dayanışmasını artırmak için çalışmaya devam edeceklerini belirtti.