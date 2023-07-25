Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önceliğimiz Türkiye'yi darbe anayasasından kurtarmak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde ''Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hakimleri Kura Töreni''nde konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

- 22 bin 821 hakim ve savcı görev yapıyor. Bu törenle sayı 23 bin 923'e çıkacak. Milletimizin gözünde adliye kapısını adaletin kapısı haline getirmek için hep beraber çaba harcadık.

- Adalet hizmetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi için mücadele verdik. Yargı süreçlerini hem basitleştirdik hem hızlandırdık. Askeri yargıyı kaldırarak askeri suçların sivil mahkemelerde görüşülmesini yine biz sağladık. Hakim ve savcılarımızın özlük haklarında iyileştirmeler yaptık.

- Bir sonraki dönemden itibaren bu açılımı fiilen uygulamaya başlayacağız.

- Türkiye'nin hedeflerine ulaşmasındaki en büyük engel darbe ürünü mevcut anayasadır. 28. Yasama Dönemi'nde önceliklerimizin en başında Türkiye'yi darbe anayasasından kurtarmak vardır.

- Benim iki korumamı şehit ettiler eğer bizi de yakalayabilselerdi bizi de şehit edeceklerdi. Rabbim fırsat vermedi bizi yakalayamadılar. Bay Bay Kemal de tankların arasından Bakırköy Belediyesi'ne gidip kahvesini içerek bizi seyretti. Darbe girişimine katılan FETÖ mensuplarının gereken cezayı almasında yargı üzerine düşeni yapmaktadır. FETÖ ile mücadelemizin artarak devam edeceğini buradan ifade etmek istiyorum.

"Hukuk kanunun çok çok ötesinde"

- Sosyal medyada cübbe giyip ahkam kesenler asla bizim referansımız olamaz. Adaletin ölçüsü sosyal medyadaki tepkiler değil kanundur nizamdır mahşer-i vicdandır hukuktur. Hukuk kanunun çok çok ötesindedir. O hakkı koruma altına alıyor. Kanun dediğin insanoğlunun yazdıklarıdır ama hukuk bunun ötesindedir. Kararınızı verirken hiç kimsenin sizi yönlendirmesine lütfen müsaade etmeyin. Parayı pulu her zaman bulursunuz ama unutmayın hak ve hukuk bulunmaz.''