Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önümüzdeki dönemde enflasyondaki ivme kaybı daha net görülecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de Muhtarlar Toplantısı'nda konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

- Öncelikle bu sabaha karşı Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen kazada hayatını kaybeden 10 vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralanan 59 vatandaşlarımızın tedavilerine süratle başlanmıştır. Soruşturma titizlikle yürütülüyor. Sürücülerimizi daha dikkatli olmaya çağırıyorum. Lütfen hep birlikte daha sorumlu davranalım.

- 2024 senesinde 51 ilimizde daha 179 muhtar hizmet binamızın yapımına başlıyoruz. Muhtarlarımızın maaşlarını yaptıkları iş ile mütenasip seviyeye getirdik. 2002'den itibaren muhtarlarımızı her alanda destekledik. Muhtarlar Daire Başkanlığı kurduk.

- Muhtarlarımızı kimseye ezdirmeyiz. Buradan İçişleri Bakanımıza talimat veriyorum muhtarlıklarımızın günümüz şartlarına göre yeniden yapılandırılmasına yönelik çalışmaları mutlaka gündeme alalım. Biz buralara 'Muhtar bile olamaz.' manşetlerini çiğneyerek geldik. Muhtarlıklarımızın işlevlerinin yeniden düzenlenmesi daha etkin hale getirilmesi düşünülebilir.

- Düşmanlarımız son 40 yıldır PKK ve uzantıları eliyle aynı sinsi ve hain emelin peşinde koşuyor. Amaç bunu topraklarımızdan kazıyıp atmaktır. Bugüne kadar emellerine ulaşamadılar ama asla da vazgeçmediler. Biz de son 21 yıldır bu coğrafyada yaşamanın bedelini neredeyse her gün ödedik ve ödüyoruz.



''Kararlı bir şekilde yolumuza devam edeceğiz''



- Asıl mesele ülke içinde birilerinin hala Türkiye'nin bölgesinde neye tekabül ettiğinin farkına varamamış olmasıdır. Dış politikadan terörle mücadeleye kadar her konuda bu çarpıklığın tezahürleri ile karşılaşıyoruz. Devletimizin üniter yapısını korumak milli bekamızın teminatı olan tek millet tek bayrak tek vatan tek devlet ilkesini gözetmek bizim kırmızı çizgimizdir. Bunların yıpratılmasına fırsat veremeyiz.



- Kararlı bir şekilde yolumuza devam edeceğiz. Dünyaki risk ve tehditlerin hiçbirine prim vermedik. Güvenlik ikliminin bozulduğu bir dönemde Türkiye yakın tarihinde önemli terörle mücadele harekatlarını gerçekleştirmiştir. Sınırlarımız ötesindeki operasyonlarımızı sürdürüyoruz. Teröristlerin vatan topraklarını o necis ayaklarıyla kirletmesine müsaade etmiyoruz. Teröristleri inlerinde imha ediyoruz. 12 şehidimiz oldu, 3 gün içinde 59 teröristi gömdük. Şehitlerimizin kanını asla yerde bırakmadık, bırakmıyoruz. 22 Aralık'tan beri icra edilen harekatlarda 59 terörist etkisiz hale getirildi.

- Terör örgütü için kritik önemde 70 tesis vuruldu. Bunların içinde adeta petrol rafinerileri var. Durmayacağız nerelerde bunlar için bu tür kaynaklar varsa onların bu kaynaklarını vurarak yok edeceğiz yok ediyoruz. Bu operasyonlarımıza kararlılıkla devam edeceğiz. Kuzey Irak'taki operasyon bölgemiz coğrafi bakımdan gerçekten çok zor bir yer. Teröristler bu zorluğu kullanarak 40 yıl boyunca ülkemiz topraklarına rahatça girip çıktılar kan döktüler.

- Askerlerimizin operasyon yürüttüğü yerler öylesine zor şartlara sahip ki kalıcı üs bölgesini hemen kurmak mümkün olmuyor. Ama durmuyoruz üzerine üzerine gidiyoruz. İnşallah baharla birlikte yeni üs bölgelerimizin altyapılarını tamamlayacak, teröristleri buralara bir daha ayak basamayacak hale getireceğiz. Kuzey Irak'ta kalıcı üs bölgeleri için yollar yaptık. Bugün sınırlarımız içinde terör bitme noktasına geldiyse bunun en önemli sebebi Irak ve Suriye sahasında yürüttüğümüz operasyonlardır.

''Merkez Bankası rezervlerimiz ulaşarak rekor kırmıştır''

- Merkez Bankası rezervlerimiz tarihinin en yüksek rakamı olan 145 milyar 456 milyon dolara ulaşarak rekor kırmıştır. Çalışanlarımızın ve emeklilerimizin maaşların yüksek oranlı artışa gittik.

- Yüzde 49 artışla 17 bin 2 liraya çıkan yeni asgari ücretle çalışanları enflasyona ezdirmeme sözümüze bir kez daha sadık kaldık. Yeni asgari ücretin işverenlere ve çalışanlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum.

- Enflasyonla mücadelede kesinlikle geri adım atmayacağız. Rakamlar enflasyonun ateşinin düşmeye başladığına işaret etmektedir. Önümüzdeki dönemde enflasyondaki ivme kaybı daha net görülecektir.