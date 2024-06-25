  1. Dünya Gazetesi
  2. Gündem
  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin'le görüştü
Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin'le görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Rusya'nın Dağıstan bölgesinde gerçekleşen terör saldırıları ele alındı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede Rusya'nın Dağıstan bölgesinde gerçekleşen terör saldırıları ele alındı.

Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan; Türkiye'nin terörün her türlüsüne karşı olduğunu, saldırıları nefretle kınadıklarını belirtirken yaşamını yitirenler için Rus halkına taziye, yaralılar için de acil şifa dileklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin bölgedeki tüm çatışmaların sona erdirilmesi için çabalamaya devam edeceğini söyledi.