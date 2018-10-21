Cumhurbaşkanı Erdoğan: Salı günü detayları anlatacağım

21 Ekim 2018

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar-Çekmeköy-Sancaktepe metro hattının ikinci etabının açılış törenine katıldı.

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, açılışını yaptıkları hattın 9 duraktan ve 10,5 kilometreden oluşan Üsküdar-Ümraniye kısmını geçen yıl Aralık ayında hizmete aldıklarını, hem Üsküdar'da hem de Ümraniye'de vatandaşlarla bu açılışın heyecanını, mutluluğunu birlikte yaşama imkanı bulduklarını dile getirdi.

Anadolu yakasında Altunizade'den metrobüs hatlarına, tamamlandıklarında Dudullu'dan Bostancı metrosuna, Çarşı'dan Göztepe metrosuna, Çekmeköy'den de Sabiha Gökçen metrosuna geçiş yapılabileceğini anlatan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Esasen bu metro hattının çok önceden tamamlanması gerekiyordu. Gecikmenin sebebi, Üsküdar'daki arkeolojik alanlarla ilgili süreçlerin uzaması, yerleşimin yoğun olduğu bölgelerden geçen tünellerin inşasında sıkıntı yaşanması ve sürücüsüz metro olması sebebiyle deneme seferlerinin uzun sürmesidir."

"İstanbul'un ulaşım sorununu çözmeden bize durmak yok"

Erdoğan, yıl sonuna kadar metroya dönüştürdükleri 63 kilometre uzunluğundaki eski Gebze-Halkalı banliyö hattını da hizmete açacaklarını kaydederek, gelecek yıl da 18 kilometrelik Mecidiyeköy-Mahmutbey hattını, Dudullu-Bostancı hattının 10 kilometrelik birinci kısmını, yine 10 kilometrelik Eminönü-Alibeyköy tramvay hattını ve 7,5 kilometrelik Sabiha Gökçen-Kaynarca hattını hizmete açmayı planladıklarını anlattı.

Hala inşası süren diğer projelerle birlikte raylı sistem uzunluğunu 2019'da 355 kilometreye, yeni projelerle bin kilometrenin üzerine çıkarma kararında olduklarını dile getiren Erdoğan, "İstanbul'un diğer tüm sorunlarıyla birlikte ulaşım sorununu çözmeden bize durmak, dinlenmek yok." dedi.

CHP'ye eleştiri

İstanbul'da doğmuş, İstanbul'da büyümüş, eğitimini, öğretimini, ticaretini, siyasetini hep İstanbul'da yapmış biri olduğunu hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Aklımın ermeye başladığı dönemlerden itibaren bu şehrin geçirdiği aşamaları bizzat görme, içinde bulunma imkanı elde ettim. Bizim kuşağımız 1960-1970-1980-1990 ve daha sonrasının İstanbul'unu mukayeseli olarak değerlendirme şansına sahip. Bu şehrin bir dönem havasından suyuna, yolundan kaldırımına, kanalizasyonundan yeşiline, Boğaz'ından Haliç'ine kadar hangi sıkıntıları yaşadığını çok iyi biliyorum."

Vatandaşlara, "Ümraniye çöplüğünün nasıl patladığını, çatladığını bilmiyor musunuz?" diye seslenen Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Kimdi oranın belediye başkanı? CHP. O çöp patladığı zaman orada kaç kişi öldü? 39 kişi öldü. Peki CHP bunun hesabını verdi mi? Verdi. Niye verdi? Çünkü bu millet bir daha bunlara, ne ilçelerimizde ne İstanbul'umuzda başta Ümraniye olmak üzere görev vermedi. Şimdi diyoruz ki şu anda onlarda olan diğer ilçeleri de gelin, Mart 2019'da onlardan alalım. Çünkü bunlarda hizmet aşkı yok. Bunlarda sadece zulüm var. Nerede bunların belediyesi varsa, orada pislik var, orada çöp var. Oralarda temizlik göremezsiniz, hizmet bulamazsınız. Özellikle 1990'lı yıllarda doğmuş olanlardan başlayarak gençlerimize bu dönemi anlatmak gerçekten çok zor. Gençler bu ülkede ne çileler çekildi bunu bilmiyor. Bilmediği için de bu CHP zihniyetini, bu terör örgütünü arkasına alan zihniyeti bilmiyor. "

"Kimse bizi bölmeye gayret etmesin"

Erdoğan, Üsküdar-Çekmeköy-Sancaktepe metro hattının ikinci etabının açılışındaki konuşmasında, ülkede ayrım yapmak isteyenlerin yanlış istikamete gittiklerini ve bunun bedelini de ağır ödediklerini belirtti.

Kimsenin kendilerini bölmeye gayret etmemesini söyleyen Erdoğan, "Biz Allah'ın bizi kavimler halinde yarattığını biliyor, buna inanıyor ve üstünlüğün sadece ittika ile olduğuna imanımız var." diye konuştu.

Yeni havalimanın açılışı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'un dünyanın en büyük projelerine ev sahipliği yapıyor olmasının sebebinin bu olduğunun altını çizerek, İstanbul'u küresel merkez olma hedefine doğru adım adım yaklaştırdıklarını kaydetti.

Bir hafta sonra 29 Ekim'de yeni havalimanının resmi açılışını gerçekleştireceklerini belirten Erdoğan, bunun sıradan bir eser ve yatırım olmadığını söyledi.

Dünyadaki tüm hava yolu şirketlerinin, ulaşım ve lojistik sektörünün, bu alanda iddia ve kazanç sahibi tüm devletlerin gözünün İstanbul'da olduğuna işaret eden Erdoğan, İstanbul'a ve Türkiye'ye yakışan bir havalimanın açılacağını vurguladı.

Bu proje için ilk adımları atmaya başladıklarında bunu ciddiye almayanlar ve Türkiye'nin böyle bir işin üstesinden gelebileceğine inanmayanların bugünlerde gözüne uyku girmediğini dile getiren Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geçenlerde bir tanesi televizyona çıktı. Köşe yazarı. Dediği şu; 'bu yapılan havalimanının olduğu yer bataklık, burası yürümez, kim bilir burada neler olacak' diyor. Sen işine bak. Sen karikatüristsen bol bol karikatür çiz ama kalkıp da böyle bir şeyden sen ne anlarsın ya. Bu iş mühendislik işi, bu iş mimari iş, bu iş bir aşk işi, aşk. Biz uçaklarımızla oraya indik. Teknofest'i yaptık. Mimar, mühendis bütün teknik elemanlar hep beraber oradayız. İlk olarak 90 milyon yolcu kapasitesiyle açacağımız, ardından bunu 150, 200 milyona ve ihtiyaç halinde buradaki iniş kalkışlarla tüm dünyaya buradan ayrı bir hizmet vereceğiz. Şimdi sırada ne var? Kanal İstanbul var. Atatürk Havalimanı'nın bulunduğu yeri millet bahçesi yapıyoruz. Millet bahçesinin etrafındaki o binaları da inşallah İstanbul'un değil Türkiye'nin en büyük fuar merkezi haline getiriyoruz. Onları da fuar merkezi yapacağız. Oradaki bir bölümü de tek pist, güney kuzey tutacağız."

Af konusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılına yaklaştığı bu dönemde, Türkiye'nin yeni bir atılım, yeni bir şahlanış, yeni bir diriliş içinde olduğunu ifade etti.

Alandakilerden birine "Canım kardeşim boşuna uğraşma. Biz rastgele cezaevlerine girenlere cezaevinin kapısını açamayız." diyen Erdoğan, "Devlete karşı işlenen suçları devlet affeder o ayrı bir konu ama şahıslara karşı işlenen suçları devletin af yetkisi yoktur. Bu böyle bilinsin. Hele hele 50 bini aşkın uyuşturucunun cezaevinde olduğu bir dönemde biz uyuşturucuları affeden bir iktidar olarak mı anılacağız. Buna evet diyor musunuz?" diye konuştu. Vatandaşlar da Erdoğan'ın sorusuna "hayır" diye yanıt verdi.

Demokratik bir şekilde sorarak cevabını aldığını ifade eden Erdoğan, "Böyle bir şey olamaz. Şimdi birileri çıkarmış 'af'... Ne affı? Eğer benim mağdurum, mazlumun bu noktada 'tamam ben affettim' diyorsa, bu ayrı konu ama biz asla. O zaman adil bir iktidar olamazsınız. O zaman adaletle hükmeden bir iktidar olamazsınız." şeklinde konuştu.

Cemal Kaşıkçı soruşturması

Erdoğan, Türkiye'ye yönelik saldırıların şiddetinin giderek arttığını belirterek, şöyle devam etti:

"Mahiyette de değişiyor. İşte en son Cemal Kaşıkçı olayındaki hassasiyetler...Biz 'Kararlıyız. Bunu meydana çıkaracağız.' dedik. Şimdi bu konuyla ilgili açıklamalarımı inşallah salı günü grup toplantısında yapacağım. Çünkü burada adaleti arıyoruz. Bütün çıplaklığıyla ortaya çıkacak. Sıradan atılan bazı adımlarla değil. Bütün çıplaklığıyla... 15 kişi buraya niye geldi, 18 kişi niye tutuklandı? Bunlar tüm detaylarıyla açıklanmalıdır. Bunları salı günü çok daha farklı bir şekilde grup konuşmamda anlatacağım. Orada bunların detayına gireceğim. Dünya şu anda kimi nasıl konuşuyor, hepsine bakacağız."

"Ana muhalefet terör örgütüyle seçimlere hazırlanıyor"

Eskiden vesayet eliyle yürütülen kampanyaların şimdi ana muhalefet ve bölücü örgütün ittifakına havale edildiğini dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Şu anda ana muhalefet, bölücü terör örgütüyle el ele, kol kola Mart seçimlerine hazırlanıyor. Görüyorsunuz değil mi? CHP'ye gönül veren kardeşlerim, hala bu CHP'ye oy mu vereceksiniz? Bu terör örgütüyle el ele, kol kola olan CHP'ye oy mu vereceksiniz? HDP'ye oy veren kardeşlerim, sizler de hala bu terör örgütünün yardakçısı olan bu siyasi partiye oy mu vereceksiniz? Yazıktır, günahtır. Siz hizmete mi, bu terörü destekleyenlere mi? Benim Kürt kardeşlerimin kızlarını, çocuklarını Kandil dağına kaçıranlara mı oylarınızı vereceksiniz?"

Mart 2019 seçimleri

Erdoğan, demokrasilerde her seçimin bir yol ayrımı olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"Milletimiz 16 yıldır her yol ayrımında tercihini gelişmiş demokrasiden ve kalkınmadan yana kullandı. 24 Haziran'da yeni yönetim sistemimizin ilk Cumhurbaşkanı olarak şahsıma teveccüh gösteren milletimiz, bize 'Durmak yok, yola devam.' dedi. Şimdi önümüzde bir seçim daha var. 2019 Mart'ında bu defa mahalli idarelerde, belediyelerde yetki almak için tekrar milletimizin karşısına çıkacağız. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde 1994'te başladığımız hizmet yolculuğunu çeyrek asra yakın bir süredir farklı isimler vasıtasıyla devam ettiriyoruz. Böylesine büyük bir şehrin toplarlanmasının kolay olmadığını en iyi sizler takdir edersiniz. Ben bugün karşımda şu katılımı görünce Rabb'ime hamd ediyorum. Sağ olun, var olun. Bu demektir ki şu kalan 5 ay içerisinde çok çalışacağız. Çok gayret edeceğiz. Yeniden inşallah İstanbul başta olmak üzere ilçelerimizde AK Parti'yle beraber 'Yola devam.' diyeceğiz. Buna hazır mıyız?"

İstanbul markasını hak ettiği yere ulaştırmak için hayata geçirilecek çok projeleri, yapacak çok işleri ve dökecek çok terleri olduğuna vurgu yapan Erdoğan, İstanbul'dan destek ve yetki istedi.

Açılış törenine; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İBB Başkanı Mevlüt Uysal, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, iş insanı Ferit Şahenk, spor adamı Rıdvan Dilmen ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler, Çekmeköy İstasyonu’ndan sürücüsüz metroya bindi. Heyet, Ihlamurkuyu İstasyonu'na kadar yolculuk etti. Erdoğan ve beraberindekileri, istasyon çıkışında bekleyen vatandaşlar karşıladı.

Kaynak: AA