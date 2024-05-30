Cumhurbaşkanı Erdoğan: Savunma projelerinin hacmi 96 milyar doları aştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir’de gerçekleştirilen EFES-2024 Tatbikatı’nda bir konuşma yaptı.

“Bu yılki tatbikatımıza, kendi askerlerimizin dışında 45 farklı ülkeden 2 bine yakın dost personel katılıyor” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki yıl önce gerçekleştirilen EFES-2022 Tatbikatı’na katılan ülke sayısının 37 olduğunu dile getirdi.

Tatbikata olan ilginin bu sene her düzeyde arttığını memnuniyetle müşahede ettiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İki safha hâlinde, toplam 11 bin askerî personelin katılımıyla 25 Nisan’dan beri icra edilen tatbikata destek veren herkese teşekkür ediyorum” diye ekledi.

EFES-2024 Tatbikatı’nda hiçbir ülkenin hedef alınmadığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Tatbikatımız, barışı destekleme harekâtına dayalı jenerik bir senaryoyla icra ediliyor. Tatbikatın, birleşik ve müşterek harekâtın planlanması, koordinasyonu ve icrası konusunda ordumuzun kabiliyetlerini artıracağına inanıyorum” değerlendirmesinde bulundu.

“2002 yılında sadece 62 savunma projesi yürütülürken bugün bu sayı binleri geçti”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin etrafı ateş çemberiyken askerî, teknolojik, insan kaynağı bakımından güçlü olmasının, caydırıcılığının yüksek olmasının tercihten öte mecburiyet olduğunu söyleyerek, “Türk Silahlı Kuvvetlerimizin sahada en üstün teçhizat ve sistemlerle donatılmasını temel bir gereklilik olarak değerlendiriyoruz. 2002 yılından itibaren başlayan süreçte savunma sanayinde millîlik ve yerliliğin azami seviyeye çıkartılması için her türlü imkânı seferber ettik” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin, savunma sanayinde gerçekleştirdiği atılım sayesinde bölgesinde vazgeçilmez oyunculardan biri hâline geldiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu açıklamalarda bulundu:

“2002 yılında sadece 62 savunma projesi yürütülürken bugün bu sayı binleri geçti. 2002 yılında yaklaşık 5,5 milyar dolar bütçeli savunma projeleri yürütülürken, şimdiki projelerin hacmi 96 milyar doları aştı. Kendi savaş gemisini tasarlayan, inşasını ve idamesini gerçekleştirebilen 10 ülke arasındayız. İHA ve SİHA üretiminde ise dünyanın ilk 3-4 ülkesi içindeyiz.”