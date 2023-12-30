Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sporun günlük siyasi rekabetin mezesi haline getirilmesi yanlış"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şair Necip Fazıl Kısakürek Ödülleri töreninde açıklamalarda bulundu. Ertelenen Süper Kupa finali ile ilgili değerlendirmede bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hangi sebeple olursa olsun sporun siyasi rekabetin mezesi haline getirilmesi yanlıştır, sporumuza hiçbir faydası olmayacaktır. Cumhuriyet 85 milyonun ortak değeridir, Gazi Mustafa Kemal bu ülkenin banisidir" diye konuştu.

Cunhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi: "Dün gece yaşanan hadiselerden duyduğumuz üzüntüyü vurgulamak istiyorum. Türk sporunun tartışmalarla değil başarılarla gündeme gelmesini arzu ediyoruz. Hangi sebeple olursa olsun sporun günlük siyasi rekabetin mezesi haline getirilmesi yanlıştır, hatalıdır, sporumuza hiçbir faydası yoktur. Dün geceden itibaren muhalefet partilerinin yaptığı açıklamaları istismar siyasetinin yeni örnekleri olarak görüyoruz. Cumhuriyet 85 milyonun ortak değeridir. Türkiye'nin ve Türk milletinin onurunu bizim nasıl savunduğumuzu CHP bilmese de tüm dünya çok iyi biliyor. CHP samimiyse bölücü uzantı ittifak noktalarından hesap sorsunlar. Daha düne kadar, affınıza sığınarak söylüyorum, ‘Siz Atatürk’ün askeri değil itlerisiniz.’ diyenlerle el ele, kol kola yürüyenlerin bugün söylediklerinin bizim nazarımızda hiçbir kıymetiharbiyesi yoktur. Dünkü olayın mecrasından çıkarılarak şov ve provokasyon malzemesi yapılmasına müsaade edemeyiz. Bu konuda yapılması gereken ne varsa hangi adım atılması gerekiyorsa onu yapmaktan çekinmedik, çekinmeyiz. Tüm kulüplerimizden fair play ruhuna samimiyetle sahip çıkmalarını bekliyorum."