Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin Suriyelileştirilmesine izin vermeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim çalışmaları kapsamında Aydın Mitingi'nde vatandaşlara seslendi.

Erdoğan’ın konuşmasında öne çıkanlar şöyle:

- 27 Mayıs 14 Mayıs'ın rövanşıdır, pazar günü bu rövanşı alıyor muyuz? 21 yıldır kimsenin özgürlüğüne, hayat tarzına giyimine kuşamına karışmamış kuşatıcı bir siyasetten yana olduk.

- Aydın'a bundan 3 ay önce gelip toplu açılış törenimizi yapmıştık. Ardından Nazilli'de de muhteşem bir toplu açılış töreni gerçekleştirmiştik.

- İstanbul'da da 1 milyon 700 bin kişilik muhteşem bir miting yaptık. Buradan Aydın'ın komşuları olan Muğla ve Manisa'ya da en kalbi selamlarımı iletiyorum. Bu sene özellikle Ramazan ayını deprem bölgesine ayırdık.

- 14 Mayıs'tan sonra İnşallah gidemediğimiz illere gideceğiz. Pazar günü kendimizle birlikte evlatlarımızın da adına çok önemli bir karar vereceğiz.

"Bunlardan bu ülkeye fayda gelir mi?"

- Çok çalışacağız, oyumuzu ya eser siyasetinden ya da yıkım siyasetinden yana kullanacağız. Yahu torununu sosyal güvenlik kurumuna kaydediyor, ya bunlar hırsız bunlardan bu ülkeye fayda olur mu? Seçimde oy kullanmak dahil defolu bir şahsa oy verebilir miyiz?

- 21 yıldır kimsenin özgürlüğüne, hayat tarzına giyimine kuşamına karışmamış kuşatıcı bir siyasetten yana olduk. Türkiye'nin her 3-5 ayda bir siyaset krizine girdiği günlere dönmemesi için hepimize görev düşüyor.

- Özellikle kadın ve gençlerden çok büyük bir beklentimiz var. Kadınlar kaleyi içten fethedecek. Gençlerimiz bu seçimlerin önemini çok iyi anlatacak.

"27 Mayıs'ın senaristi CHP'nin milli şefidir"

- Ben Aydınlı efelere güveniyorum, burası şehit başbakanımız Adnan Menderes'in memleketidir. Kendisini Rahmet ile yad ediyorum. Menderes'i idama götüren o günün CHP'siydi. Bunlarda tezgah çok yalan çok. İmam Hatip okulları Menderes döneminde açıldı. Milletimiz Menderes'te bizatihi kendini gördü.

- Ülkesi için çalışan koşturan samimi bir siyasetçi gördü. Böyle gördüğü için de girdiği tüm seçimlerde bağrına bastı. 27 Mayıs 14 Mayıs'ın bir rövanşıdır, pazar günü bu rövanşı alıyor muyuz? 27 Mayıs'ın senaristi CHP'nin milli şefidir. Biz 21 yıldır kirli senaryolarla mücadele ettik, kendimize sivil siyasetten başka bir yol aramadık.

"Türkiye'nin Suriyelileştirilmesine izin vermeyeceğiz"

- Kürt ve Alevi videolarının hangi amaçla paylaşıldığını biliyoruz ama biz iç karışıklığa müsaade etmeyeceğiz. Türkiye'nin Suriyelileştirilmesine kesinlikle izin vermeyeceğiz. Kaybedeceklerini anlayanların sokaklarımızı karıştırmasına asla izin vermeyeceğiz."