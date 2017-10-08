Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna'ya gidecek

08 Ekim 2017

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Ukrayna Yüksek Düzeyli Stratejik Konseyinin (YDSK) altıncı toplantısı vesilesiyle yarın Ukrayna'ya gidecek. Erdoğan ve Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko başkent Kiev'de yapılacak toplantıya başkanlık edecek.

Siyasi ve ekonomik ilişkilerin ele alınacağı toplantı sonrasında geleceğe yönelik eylem planlarının bulunduğu ortak bildiri ve bazı anlaşmalar imzalanacak.

İlgili bakanların da katılacağı görüşmelerde genel olarak siyasi, ekonomik, savunma sanayisi iş birliği dahil olmak üzere askeri ilişkilerin ele alınması, turizm ve enerji alanlarındaki ilişkilerin detaylı şekilde görüşülmesi bekleniyor. İki liderin görüşmesinde, Türkiye-Ukrayna ekonomik ilişkilerini daha ileri düzeye taşıyacak serbest ticaret anlaşması müzakerelerinin tamamlanmasını teşvik etmesi öngörülüyor.

Ticaret hacminde hedef 20 milyar dolar

Erdoğan'ın, 2011'de Başbakanlığı döneminde bu ülkeye yaptığı ziyarette kurulan YDSK mekanizmasıyla taraflar arasındaki ilişkiler "stratejik ortaklık" düzeyine yükseldi.

Bugüne kadar beş defa toplanan YDSK çerçevesinde iki ülke arasında başta 1 Ağustos 2012'de yürürlüğe giren Vize Muafiyeti Anlaşması olmak üzere pek çok belge imzalandı.

Türkiye-Ukrayna YDSK dördüncü dönem toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko iki ülke arasında Serbest Ticaret Anlaşması müzakerelerine ivme kazandırılması konusunda ortak siyasi irade beyan etmişti.

Erdoğan, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 2023'te 20 milyar dolar seviyesine çıkarılmasının hedeflendiğini açıklamıştı.

Bu yıl Türkiye ile Ukrayna arasında "Vatandaşların Karşılıklı Seyahatlerine İlişkin Usullere Dair Anlaşma" imzalanarak, iki ülke vatandaşlarının vizesiz olan karşılıklı seyahatlerinde pasaport olmadan yeni kimlik kartlarıyla ülkeye girişlerine olanak sağlanmıştı.

Türkiye, 2014'te Rusya'nın Kırım'ı yasa dışı ilhak etmesini ve ülkenin doğusundaki Donbas bölgesinde ayrılıkçıların ilan ettiği sözde yönetimi tanımayarak Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğinden yana olmaya devam ediyor.

Kaynak: AA