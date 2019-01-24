Cumhurbaşkanı Erdoğan: Uzay Ajansı ile yeni bir aşamaya geçtik

24 Ocak 2019

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kara Harp Okulu HGM Atlas ve HGM Küre Uygulamaları'nın tanıtım töreninde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, geçtiğimiz günlerde kuruluşu gerçekleştirilen Türkiye Uzay Ajansı'na ilişkin, "Türkiye Uzay Ajansı ile uzay çalışmalarında yeni bir aşamaya geçtiğimize inanıyorum." dedi

Erdoğan, elektronik devlet (e-devlet) kullanıcı sayısının 41 milyonun üzerine çıktığını bildirdi.

Bugün artık gücün belirleyicisinin, sahip olunan veri ve bunları işleme kabiliyeti olduğunu belirten Erdoğan, şunları kaydetti: "Verinin değere dönüşmesi ise ancak yerli ve milli bir anlayışla sahiplenilmesiyle mümkündür."

"İnsan her şeyin merkezinde olmaya devam edecektir"

Yapay zeka, her alanda dünyanın geleceğine damga vuracak yepyeni bir devrim olduğunun altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu büyük değişim sürecini kontrollü şekilde yürütmemiz gerekiyor. Gerekli hazırlığı yapmadan böyle bir değişim seline kapılmak bizi yeniden çok ciddi sıkıntılarla karşı karşıya getirecektir." diye konuştu.

Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin, yapay zeka konusunda nereye varılırsa varılsın, insan her şeyin merkezinde olmaya devam edecektir."

"Suriye'de insani amaçlarla bulunan tek ülke Türkiye'dir"

"Açık söylüyorum, Suriye'de insani amaçlarla bulunan tek ülke Türkiye'dir." diyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Biz asla Batı dünyasının mültecilere kapılarını kapatmasına, her gün Akdeniz'in karanlık sularında onların ölümünü seyretmesine yol açan zihniyetle hareket etmedik, edemeyiz." dedi.

Kaynak: AA