Cumhurbaşkanı Erdoğan: Vatandaşlarımızdan beklentimiz kentsel dönüşüme destek vermesidir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Deprem Gerçeği ve Kentsel Dönüşüm Şurası katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır araları:

Şuradan çıkacak sonuç ile Deprem Yasası çalışmalarımızda en geniş şekilde istifade edeceğiz. Bilim insanlarımız yaklaşan tehlikeye karşı kamuoyunu her geçen gün ikaz ediyor. Meclisimiz de üzerine düşeni yapmış olacak. Yargının da bu sürece çalışmaları zorlaştırıcı değil kolaylaştırıcı anlayışla dahil olacağına inanıyorum.

Kentsel dönüşüm yürütülen yerlerde yaşayan vatandaşlarımızdan beklentimiz, devletin sahip çıktığı bu çalışmalara destek vermesidir.

Küçük hesaplar, netice getirmeyecek taleplerle geciktirilen her kentsel dönüşüm projesinin deprem gerçeğiyle yüzleştiğimizde kaybettiğimiz canlar, kararan gelecekler, yıkılan umutlar olarak karşımıza çıkacağını unutmamalıyız.

"Afet bölgesinde 200 bin konutun inşasına bilfiil başladık"

Can kaybımızın 50 binin üzerinde olduğu 6 Şubat depremlerinin bilançosunu kısaca hatırlamak bile karşı karşıya olduğumuz facianın boyutlarını göstermeye yeterlidir.

Biz 6 Şubat depremlerinin ardından adeta orta büyüklükteki ülkeyi yeni baştan inşa etmekle karşı karşıya kaldık.

Afet bölgesinde 200 bin konutun inşasına bilfiil başladık. 210 bin konut için de yerinde dönüşüm başvurusu aldık. Yerinden dönüşüm projeleri ruhsattan oturama kadar tüm aşamalarıyla bakanlığımızın sıkı denetimi altında yürütelecektir.

Rezerv alanlarda yeni temel atmayı sürdürüyoruz.

Önümüzdeki aylarda inşası tamamlanan konutları hak sahibine teslim ederek şehirlerimizin yeniden inşası yolunda yeni bir safhaya geçeceğiz.

Ayrıntılar geliyor...