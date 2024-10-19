Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Almanya Başbakanı Scholz Dolmabahçe'de...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholz'u kabul etti. İkilinin görüşmesinde, Ukrayna'daki savaş ve Orta Doğu'daki gelişmelerin yanı sıra göç, Avrupa Birliği (AB), ikili ilişkiler ve ekonomi politikaları konularının ele alınması bekleniyor.

Scholz ve beraberindeki heyeti dün akşam İstanbul'a geldi.Almanya Başbakanı'nı İstanbul Havalimanı'nda Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen ve diğer yetkililer karşıladı. ​​​​​​​

İki lider, eylül ayında Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'na katılmak için gittikleri ABD'nin New York kentinde bir araya gelmişti.